Filistin'de 4 kişide korona virüsü tespit edildi
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Filistin'de 4 kişide korona virüsü tespit edildi

Filistin'in Beytüllahim kentinde 4 kişide korona virüsü vakasının tespit edildiği bildirildi.

05.03.2020 10:54 | Son Güncelleme: 05.03.2020 10:54
Filistin'de 4 kişide korona virüsü tespit edildi

'in kentinde 4 kişide korona virüsü vakasının tespit edildiği bildirildi.


Çin'in kentinde ortaya çıkan ve dünyanın birçok bölgesine yayılan korona virüsü Filistin'e da sıçradı. Yerel kaynaklardan yapılan açıklamada, Beytüllahim kentinde bulunan Beyt Cala bölgesindeki bir otelde 4 kişide korona virüsünün tespit edildiği belirtildi.


Öte yandan Filistin Sağlık Bakanlığından konu ile ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı. - RAMALLAH

Kaynak: İHA

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