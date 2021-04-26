Filistin'de 22 Mayıs'taki genel seçimlerin erteleneceği iddia edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Filistin'de 22 Mayıs'taki genel seçimlerin erteleneceği iddia edildi

Filistin'de 22 Mayıs'taki genel seçimlerin erteleneceği iddia edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Filistin'de 22 Mayıs'ta yapılması planlanan genel seçimlerin İsrail'in Doğu Kudüs'te seçimlere izin verilmesi talebine yanıt vermemesi halinde ertelenebileceği öne sürüldü.

Filistin'de 22 Mayıs'ta yapılması planlanan genel seçimlerin İsrail'in Doğu Kudüs'te seçimlere izin verilmesi talebine yanıt vermemesi halinde ertelenebileceği öne sürüldü.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 15 Ocak tarihinde çıkardığı kararname ile ülkede 14 yıl aradan sonra 22 Mayıs 2021'de genel seçimlerin, 31 Temmuz 2021'de ise devlet başkanlığı seçimlerinin yapılacağını duyurmuştu. İsminin açıklanmaması koşulu ile açıklama yapan yetkililer, Abbas'ın İsrail'in Doğu Kudüs'te seçimlere izin verilmesi yönündeki talebe yanıt vermemesi halinde seçimleri "büyük ihtimalle" erteleyeceğini iddia etti.

Filistin Başbakanı Muhammed İbrahim Iştiyye haftalık kabine toplantısında, Abbas'ın seçimleri görüşmek üzere perşembe gecesi Filistin liderliği için bir toplantıya başkanlık edeceğini belirtti.

Filistin'de Yasama Meclisi seçimleri en son 2006 yılında yapılmış ve Mecliste çoğunluğu Hamas, 2005'te gerçekleştirilen Devlet Başkanlığı seçimlerini ise Mahmud Abbas kazanmıştı.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İsrail'de Pfizer/BioNTech aşısı olanlarda 'kalp kası iltihabı' görüldü
İsrail'de Pfizer/BioNTech aşısı olanlarda "kalp kası iltihabı" görüldü

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Ersin Tatar Hulusi Akar Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ezgi Mola Şeyma Subaşı Kaan Yıldırım Burcu Biricik
Spor Diego Cenk Tosun Fatih Terim Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Filistin'de 22 Mayıs'taki genel seçimlerin erteleneceği iddia edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.4.2021 22:58:15. #1.15#

title