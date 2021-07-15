Filistin'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programları düzenlendi
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Filistin'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programları düzenlendi

Filistin'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programları düzenlendi
Anadolu Ajansı / Turgut Alp Boyraz - Haberler | Güncel

İşgal altındaki Filistin topraklarında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma etkinlikleri tertip edildi.

İşgal altındaki Filistin topraklarında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma etkinlikleri tertip edildi.

Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosluğunun Ramallah ve Doğu Kudüs'te düzenlediği programlarda 15 Temmuz şehitleri anıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) Ramallah'taki ofisinde ve Yunus Emre Enstitüsünün Kudüs'teki Türk Kültür Merkezinde düzenlenen etkinliklere Türkiye'nin Filistin nezdindeki Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Ahmet Rıza Demirer, Ramallah El-Bire Valisi Leyla Ganam ve Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri de katıldı.

Ramallah'ta saygı duruşuyla başlayan programda konuşan Vali Ganam, Filistin ile Türkiye arasındaki güçlü ilişkiden övgüyle söz etti.

Ganam, Türkiye'nin, işgalden kurtulmak için Filistin'e en büyük desteği veren ülkelerden olduğunu belirterek teşekkürlerini iletti.

"Bugün bizim demokrasi günümüzdür"

Büyükelçi Demirer ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk halkının 15 Temmuz günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan rehberliğinde hemen sokaklara dökülerek, darbecilere engel olduğunu söyledi.

Demirer, "Bugün bizim demokrasi günümüzdür, çünkü Türk halkı kendi demokrasisini savunmuştur. Bugün milli birlik günümüzdür, çünkü Türk halkı birlik olarak hareket etmiştir. Filistin halkı, Filistin devleti, darbe duyurulur duyulmaz, sokaklarda bizi desteklemiştir. Filistin'e ve halkına teşekkür ediyoruz. FETÖ'nün Filistin'e girmesini engelleyerek, dostluğunu göstermiştir. Kardeşlik budur işte." diye konuştu.

İstiklal Marşı ve Filistin milli marşının okunmasıyla başlayan Kudüs'teki programda da şehitler için saygı duruşunda bulunuldu ve dualar edildi.

TRT World'ün hazırladığı 15 Temmuz gecesini anlatan belgeselin gösterimiyle devam eden programda Anadolu Ajansı (AA) fotoğraflarından oluşan 15 Temmuz sergisi de yer aldı.

Türkiye'deki bir üniversiteden mezun olan Filistinli Musa Hicazi de programda yaptığı konuşmada, 15 Temmuz gecesinde televizyonda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı gördüklerinde Kudüslülerin sevinçlerini pencerelerden ve balkonlardan zılgıt çalarak dile getirdiklerini ifade etti.

Gece boyunca Türk halkı gibi uyumayıp Türkiye için dua ettiklerini belirten Hicazi, darbe girişiminin başarısız olduğunu öğrendiklerinde herkesin sevinçlerini komşularına çikolatalar dağıtarak gösterdiklerini söyledi.

Program Şeyh Sabri'nin Türk ve Filistinli şehitler için yaptığı duanın ardından sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgut Alp Boyraz

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