Filistin'de 12 yaş üzerindekilere Kovid-19 aşısı uygulanmaya başlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Filistin'de 12 yaş üzerindekilere Kovid-19 aşısı uygulanmaya başlandı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Görüntü Dökümü: Aşılardan detaylar Güney El Halil Sağlık Müdürü Afif Al-Atawna ile röportaj Aşı vurulmasından görüntüler EL HALİL - Filistin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı uygulaması ülke genelinde 12 yaş üzeri kişileri kapsayacak şekilde genişletildi.

Görüntü Dökümü:

Aşılardan detaylar

Güney El Halil Sağlık Müdürü Afif Al-Atawna ile röportaj

Aşı vurulmasından görüntüler EL HALİL - Filistin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı uygulaması ülke genelinde 12 yaş üzeri kişileri kapsayacak şekilde genişletildi.

Filistin'de 12 yaş üzerindekilere Kovid-19 aşısı uygulanmaya başlandı
Filistin'de 12 yaş üzerindekilere Kovid-19 aşısı uygulanmaya başlandı
Filistin'de 12 yaş üzerindekilere Kovid-19 aşısı uygulanmaya başlandı
Filistin'de 12 yaş üzerindekilere Kovid-19 aşısı uygulanmaya başlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

Filistin Devlet Başkanı Abbas, İsrail Savunma Bakanı Gantz ile görüştü
Filistin Devlet Başkanı Abbas, İsrail Savunma Bakanı Gantz ile görüştü
Türkiye'de 17 bin 332 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 255 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 17 bin 332 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 255 kişi hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Vladimir Putin Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ezgi Mola Cem Yılmaz Demet Akalın Mesut Akusta
Spor Mesut Özil Samet Aybaba Enner Valencia Mustafa Denizli Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Filistin'de 12 yaş üzerindekilere Kovid-19 aşısı uygulanmaya başlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.08.2021 15:12:56. #1.13#

title