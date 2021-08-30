Filistin'de 12 yaş üzerindekilere Kovid-19 aşısı uygulanmaya başlandı
Görüntü Dökümü: Aşılardan detaylar Güney El Halil Sağlık Müdürü Afif Al-Atawna ile röportaj Aşı vurulmasından görüntüler EL HALİL - Filistin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı uygulaması ülke genelinde 12 yaş üzeri kişileri kapsayacak şekilde genişletildi.
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Aşılardan detaylar
Güney El Halil Sağlık Müdürü Afif Al-Atawna ile röportaj
Aşı vurulmasından görüntüler EL HALİL - Filistin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı uygulaması ülke genelinde 12 yaş üzeri kişileri kapsayacak şekilde genişletildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı