Filistin Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Abordina: "Bir Sonraki Adımımız BM'den Uluslararası Koruma Talep...

Filistin Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Nabil Abordina, İsrail'in düzenlediği saldırılardan dolayı Filistin'in, BM Güvenlik Konseyi'nden uluslararası koruma talebinde bulunabileceğini açıkladı.

Filistin Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Nabil Abordina, bugün yaptığı açıklamada İsrail'in gerçekleştirdiği acımasız saldırılar sebebi ile, Filistin'in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'den (BMGK) uluslararası koruma talebinde bulunmayı düşündüklerini açıkladı. Abordina, "Gazze'deki göstericilerin öldürülmesine ek olarak, Kudüs'ün Yahudileştirilme politikası, Batı Şeria'da araziye el koyma, yerleşimci saldırıları, Dini yerlerin yakılması, Filistin halkına karşı tekrar düzenlenen saldırıların devam etmesi halinde, bir sonraki adımımız Güvenlik Konseyi'ne gitmek ve uluslararası koruma talebinde bulunmak olacak" ifadelerini kullandı. - GAZZE