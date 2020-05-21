Filistin CIA ile bilgi paylaşımını durduracak
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Filistin CIA ile bilgi paylaşımını durduracak

İsrail ve ABD ile imzalanan anlaşmalara bağlı kalmama kararı alan Filistin yönetimi, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'yla (CIA) bilgi paylaşımına son vereceğini duyurdu.

Filistin CIA ile bilgi paylaşımını durduracak
21.05.2020 19:43 | Son Güncelleme: 21.05.2020 19:43

İsrail ve ABD ile imzalanan anlaşmalara bağlı kalmama kararı alan Filistin yönetimi, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'yla (CIA) bilgi paylaşımına son vereceğini duyurdu.

Yerel basında yer alan habere göre, Filistin Kurtuluş Örgütü Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Saib Ureykat, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini "ilhak" planına tepki olarak Filistin istihbaratının CIA ile bilgi paylaşımını sonlandıracağını belirtti.

Konuya ilişkin değerlendirmesinde Ureykat, "CIA yetkililerine, onlarla yaptığımız anlaşmanın artık yürürlükte olmadığını 48 saat önce haber verdik. Artık ne İsrail, ne de ABD ile güvenlik iş birliğimiz var." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Batı Şeria'yı "ilhak" planlarına karşı atılacak adımları görüşmek üzere önceki akşam Ramallah'ta Filistin'in üst düzey yetkilileriyle bir araya gelen Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, güvenlik anlaşmaları dahil olmak üzere, İsrail ve ABD ile yapılan anlaşma ve mutabakatlara bağlı kalınmayacağını duyurmuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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