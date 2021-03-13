Filistin Çalışma Bakanı, İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu yaralandı
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Filistin Çalışma Bakanı, İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu yaralandı

13.03.2021 00:45 | Son Güncelleme: 13.03.2021 00:51
Filistin Çalışma Bakanı, İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu yaralandı

Filistin Çalışma Bakanı Nasri Ebu Ceyş, İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da inşa edilen Yahudi yerleşim birimlerine karşı yapılan gösterilere müdahalesi sırasında hafif şekilde yaralandı.

Filistin Çalışma Bakanı Nasri Ebu Ceyş, İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da inşa edilen Yahudi yerleşim birimlerine karşı yapılan gösterilere müdahalesi sırasında hafif şekilde yaralandı.

AA muhabirine konuşan Çalışma Bakanı Nasri'nin kardeşi ve Nablus kentindeki Yahudi yerleşim birimlerine karşı çalışmalar yürüten aktivist Nasr Ebu Ceyş, "Bakanımız, İsrail işgal güçlerinin attığı ses bombası sebebiyle ayağından hafif bir şekilde yaralandı." dedi.

Nasri'nin Beyt Decen kasabasında katıldığı gösteride İsrail askerleri tarafından silah dipçiğiyle darbedildiğini de belirten Ebu Ceyş, Bakan'ın Nablus'taki Rafidia Hastanesi'ne nakledildiğini, tedavisinin ardından taburcu edildiğini belirtti.

Olayla ilgili, Bakan'dan ve Filistin makamlarından henüz bir açıklama yapılmadı.

Gün içerisinde, İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım (Utanç) Duvarı'nı protesto eden Filistinlilere müdahalesinde 3 kişi yaralanmış, onlarca kişi göz yaşartıcı gazdan etkilenmişti.

Ayrım Duvarı ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşasına karşı her hafta cuma günü düzenlenen protestolara, İsrail askerleri gerçek ve plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gaz ve bazen tazyikli atık suyla müdahale ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Biçeroğlu

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