Filistin Caddesinde düzenlemeler yapılıyor
Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Filistin Caddesinin kuzey girişinde düzenleme çalışması yaptı.
03.06.2020 13:24 | Son Güncelleme: 03.06.2020 13:27
Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Filistin Caddesinin kuzey girişinde düzenleme çalışması yaptı.
Yetkililer, daha önce derzli ve şık bazalt taşları yerleştirilerek, baştan sona değiştirilen caddenin kuzey kısmında da benzer bir çalışma yapıldığını söyledi.
Cadde esnafı ve vatandaşlar ise Filistin Caddesinin yeni halini çok beğendiklerini söyleyerek, yetkililere teşekkür etti. - ADIYAMAN
Kaynak: İHA