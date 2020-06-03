Filistin Caddesinde düzenlemeler yapılıyor Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Filistin Caddesinin kuzey girişinde düzenleme çalışması yaptı.

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Filistin Caddesinin kuzey girişinde düzenleme çalışması yaptı.

Yetkililer, daha önce derzli ve şık bazalt taşları yerleştirilerek, baştan sona değiştirilen caddenin kuzey kısmında da benzer bir çalışma yapıldığını söyledi.

Cadde esnafı ve vatandaşlar ise Filistin Caddesinin yeni halini çok beğendiklerini söyleyerek, yetkililere teşekkür etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA