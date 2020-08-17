Filistin Büyükelçisi Mustafa: Başka Arap ülkeleri de İsrail ile anlaşma yapabilir, buna engel...
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Filistin Büyükelçisi Mustafa: Başka Arap ülkeleri de İsrail ile anlaşma yapabilir, buna engel...

FİLİSTİN'in Ankara Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ile İsrail ile yaptığı anlaşmaya ilişkin, "Aldığımız bilgilere göre; ABD'nin baskıları nedeniyle, başka Arap ülkeleri de böyle planlar, anlaşmalar yapabilir.

Filistin Büyükelçisi Mustafa: Başka Arap ülkeleri de İsrail ile anlaşma yapabilir, buna engel...
17.08.2020 14:25 | Son Güncelleme: 17.08.2020 14:40

FİLİSTİN'in Ankara Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ile İsrail ile yaptığı anlaşmaya ilişkin, "Aldığımız bilgilere göre; ABD'nin baskıları nedeniyle, başka Arap ülkeleri de böyle planlar, anlaşmalar yapabilir. Türkiye ile çok ciddi çalışmalar yaparak buna engel olmaya çalışacağız" dedi.

Büyükelçi Mustafa, BAE'nın İsrail ile yaptığı normalleşme anlaşmasına ilişkin DHA'ya açıklama yaptı. İsrail ile BAE'nın yaptığı anlaşmanın çok riskli bir gelişme olduğunu belirten Mustafa, bunu bir ihanet olarak gördüklerini söyledi. İsrail ile BAE'nin anlaşmasını reddettiklerini kaydeden Mustafa, "Karşılıksız yapılan anlaşmadır. Ticaret, ekonomi ve güvenlik konularını içeren yanlış bir adım ve ihanet olarak görüyoruz. Filistinliler olarak bu adıma kızgınız, ayrıca bu adımı yadırgıyoruz. Arap Emirlikleri'nin halkı da bunu kabul etmez" dedi.

'ARAP VE İSLAM DURUŞUNU ZAYIFLATACAK'Yapılan anlaşmanın neler getireceğine de değinen Mustafa, "Bizim için Filistinliler olarak bir şey değişmeyecektir, biz ilkelerimize bağlı duruşumuza devam edeceğiz. Biz mücadelemize devam edeceğiz. Şüphesiz bu Arap duruşunu ve İslam duruşunu zayıflatacaktır. Uluslararası toplumun iki devletli çözüm görüşünü de zayıflatacaktır. İsrail artık şöyle düşünecek; Arap ve Filistin topraklarından çekilmeme gerek yok; çünkü Arap devletlerinden yanımda olanlar da var. Böyle bir riski var bu anlaşmanın" diye konuştu. 'BAE'DEN GERİ ADIM ATMALARINI İSTEDİK'Büyükelçi Mustafa, anlaşmanın ardından Filistin'in attığı adımlara ilişkin, "İlk adımımız bu anlaşmayı tamamen reddettiğimizi açıklamak oldu. BAE'den geri adım atmalarını istedik. Siyasi anlamda Arap Emirlikleri'ndeki büyükelçimizi Filistin'e çağırdık. Kendisi şuan Filistin'de, bu da siyasi anlamda çok önemli bir adım. Yine halkımızın da tepkisini ortaya koymak için çarşamba günü bütün Filistin kesimlerinin katılımıyla gösteri yürüyüşü olacaktır. Çarşamba akşamı Filistin Devleti ve bütün partilerin kararlar alacağı önemli bir toplantı gerçekleştirilecek. Bu toplantılardan çıkacak kararlara hazırlık olarak Başkanımız Mahmut Abbas ve dışişleri bakanımız dünya liderleri ve dışişleri bakanları ile görüşmeler yaparak bu konuları müzakere ediyorlar" ifadesini kullandı.'BAŞKA ARAP ÜLKELERİ DE BÖYLE PLANLAR YAPABİLİR'Büyükelçi Mustafa, Filistin'e desteğinden dolayı Türkiye'ye teşekkür ederek, şunları söyledi: "Türkiye'nin tepkisi tamamen yanlışa karşı gelecek düzeydeydi. Tepkilerini açıkça ortaya koydular. Biz Türkiye'den alışık olduğumuz bir duruş gördük. Türkiye cesaretli şekilde mazlumların yanında olduğunu hep dile getirmiştir. Önümüzdeki iki gün içerisinde Filistin ile Türkiye arasında en üst düzey yetkililerin telefon görüşmesi olacaktır ki uluslararası düzeyde koordineli bir şekilde bu hain plana karşı hareket edilsin. Biz Türkiye ile birlikte bu kötüye gidişi durdurmak için var gücümüz ile çalışacağız. Aldığımız bilgilere göre; ABD'nin baskıları nedeniyle, başka Arap ülkeleri de böyle planlar, böyle anlaşmalar yapabilir. Bu nedenle, Türkiye ile çok ciddi çalışmalar yaparak buna engel olmaya çalışacağız. Çeşitli haberler geliyor. ve açık şekilde anlaşmayı olumlu karşılayan devletler var. ABD, bazı devletler ile iletişimde olduklarını, İsrail de bazı devletler ile ileri seviyeye geldiklerini açıkladılar. Biz bunun olmamasını temenni ediyoruz. Bütün çalışmalarımız Arap Emirlikleri'nden sonra başka ülkelerin de böyle adımlar atmaması. Sır değil, bu adımı olumlu karşılayan bazı ülkeler var. Bunların başında Bahreyn, Umman, Mısır olumlu karşıladıklarını açıkladı. Bu da diğer ülkeler için teşvik oluşturabilir."'TARİH İHANET EDENLERİ YAZACAKTIR'

Mustafa, "Arap kardeşlerimizin böyle bir adım atmasından biz Filistinliler olarak üzgünüz. Arap Emirlikleri bunu yaparken şunu ileri sürüyor; 'Filistin'e hizmet için biz bunu yaptık' diyor. Ama ne yazık ki gerçekler öyle değil. Arap Emirlikleri, 'İsrail artık ilhak planlarından vazgeçecektir' dedi. Yarım saat sürmeden Netanyahu bir basın toplantısına çıkarak 'bu barışa karşı barış anlaşmasıdır, toprakla ilgisi yoktur' diye bir açıklama yaptı. Bu durum üzücüdür. Tarih yazacaktır, kimlerin Filistin halkına aleyhine planlar yaptığını. Tarih affetmeyecektir, yazacaktır ihanet edenleri" ifadelerini kullandı. 


Kaynak: DHA

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