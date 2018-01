Filistin Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa'dan çağrı

İsrail güvenlik güçleri tarafından 6 Türk iş adamının gözaltına alınmasını değerlendiren Mustafa;

"Hak ihlalleri insanları Kudüs'ü ziyaret etmekten alıkoymasın"

"Tutuklamalar Türkiye-Filistin dayanışmasının nişanesiydi"

ESKİŞEHİR - Filistin Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa, İsrail'in en son Türkler'e yönelik uyguladığı hak ihlalini bir program için geldiği Eskişehir'de İHA'ya değerlendirdi.

Mescid-i Aksa önünde Türk bayrağı açtıkları gerekçesiyle İsrail güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınan 6 Türk iş adamı dün gece geç saatlerde yurda döndü. Katıldığı bir etkinlikten önce İsrail mahkemelerince suçsuz bulunan yurttaşlarımızın durumunu değerlendiren Filistin Büyükelçisi, tutuklamaların Türkiye-Filistin dayanışmasının bir nişanesi olarak gördüğünü söyledi.

"Tutuklamalar, Türkiye ve Filistin arasındaki dayanışmanın bir göstergesi idi"

Yaklaşık 10 saat İsrail nezarethanelerinde kalan 6 Türk vatandaşın yaşadıklarının İsrail'in nasıl bir devlet olduğunu gözler önüne serdiğini belirten Mustafa, "6 Türk'ün İsrail hapishanelerinde olması, Türkiye ve Filistin arasındaki dayanışmanın bir göstergesi aslında. Bu da Kudüs meselesinin sadece Filistinliler'in meselesi olmadığını, tüm Müslümanların ve tüm insanlığın meselesi olduğunu gösterir. Ayrıca bu tür keyfi gözaltılar, İsrail Devleti'nin uluslararası yasalara saygılı olmadığına, diğer dinlerden insanların ibadetlerine hoşgörülü davranmadığına işaret eder" şeklinde konuştu.

"İsrail hapishanelerinde 7 bin Filistinli var"

İşgal politikalarının sadece Filistin topraklarını gasp etmediğini aynı zamanda evrensel insan haklarını da tehdit ettiğini vurgulayan Büyükelçi;

"İsrail'in uluslararası anlaşmaları ihlal etmede çok eski bir tarihi var. Şu an İsrail hapishanelerinde 7 bin Filistinli arkadaşımız var. Bunların içinde 12-13 yaşında çocuklardan yaşlılar da bulunuyor. Direncimiz her gün yenileniyor, bununla birlikte dünya kamuoyunun dikkatini de sürekli Filistin üzerine çekmek için çabalıyoruz. Böylece yaşadığımız insanlık dramının etkisini biraz olsun azaltmaya çalışıyoruz"

"Bir ailenin kendi evlatlarının hapiste olmasının ne anlama geldiğini bizden daha iyi anlayabilecek kimse yoktur"

Filistin Türkiye kardeşliğinin günlük programlara bağlı olmadığını ve her zaman dayanışma halinde olacaklarının altını çizen Dr. Faed Mustafa, "Bizim tutuklu Türkler'in aileleriyle dayanışmamız kadar doğal bir şey zaten olamaz ve bu desteği sonuna kadar her alanda devam ettireceğiz. Bir ailenin kendi evlatlarının hapiste olmasının ne anlama geldiğini bizden daha iyi anlayabilecek kimse yoktur. Bu keyfi tutuklamalar, gözaltılar ve diğer hak ihlalleri insanları Kudüs'ü ziyaret etmekten alıkoymasın. Tam aksine bizler Mescid-i Aksa'ya daha çok ziyaret daha çok destek bekliyoruz. Kudüs önceden de bizimdi, hiçbir zaman başkasına ait olmadı ve bizim olmaya devam edecek" dedi.