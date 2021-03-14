Filistin Boykot Kampanyası hareketi, dünya halklarını İsrail'le normalleşmeyi reddetmeye çağırdı

Filistin Boykot Kampanyası (BCP) dünya halklarına, Filistinlilerin hakları pahasına İsrail'le normalleşmeyi kabul etmeme çağrısında bulundu.

Sivil toplum kuruluşu BCP üyesi Salim Harare, bugün başlayan ve 21 Mart'a kadar sürecek olan İsrail Irkçılık Haftası (IAW) münasebetiyle Gazze'deki Birleşmiş Milletler Orta Doğu Özel Koordinatörlük Ofisi (UNSCO) önünde bir basın toplantısı düzenledi.

Bu haftanın Filistin meselesini tanıtmayı, İsrail'in yerleşimci sömürge sistemini ve onun sürekli şekilde gerçekleştirdiği ihlallerini ortaya çıkarmayı amaçladığını belirten Harare, ayrıca Filistinlilerin hakları için İsrail boykotuna yönelik desteği ve katılımı artırmayı hedeflediğini ifade etti.

Harare, Filistinlilere dayatılan sömürge sistemi, ırkçılık ve ayrımcılık hakkında farkındalık yaratmak için dünya çapında yaklaşık 200 şehirde çeşitli etkinlikler ve faaliyetler düzenleneceğini aktardı.

İsrail'le normalleşmeyi reddeden halkların tutumundan övgüyle söz eden Harare, "Dünya halklarını, İsrail'le normalleşmeyi reddetmelerini, bu tutumlarına sadık kalmaya devam etmelerini ve normalleşme aracılığıyla işgal güçleriyle ilişkiler kurmak isteyen hükümetler üzerinde baskı oluşturmalarını istiyoruz." dedi.

Uzun süredir başta BAE olmak üzere Körfez ülkeleri ile İsrail arasında perde arkasından yürütülen ciddi ilişkiler süreci, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 13 Ağustos 2020'de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), 11 Eylül 2020'de de Bahreyn'in İsrail'le barış anlaşmasına vardığını duyurmasıyla alenileşmişti. Daha sonra Sudan ve Fas da bu normalleşme sürecine katılmıştı.

BAE, 1979'da Mısır'ın, 1994'te de Ürdün'ün ardından uzun bir aradan sonra İsrail ile normalleşme anlaşmasını imzalayan üçüncü Arap ülkesi olmuştu.

İsrail Irkçılık Haftası

İsrail Irkçılık Haftası (IAW) 2004 yılında Kanadalı bir grup öğrenci tarafından başlatıldı. Dünyanın birçok ülkesinde Filistin'in özgürlüğü için etkinlikler düzenlenen hafta kapsamında, film ve belgesel gösterimi, protesto ve seminerler gibi birçok faaliyetle Filistin halkının özgürlük mücadelesine tüm dünyada ortak bir zemin oluşturulmaya çalışılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nour Mahd Ali Abu Aisha