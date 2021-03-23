Filistin, BM'ye İsrail'in işlediği suçlardan ceza almaktan kurtulmasına son verilmesi için mektup gönderdi
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Filistin, BM'ye İsrail'in işlediği suçlardan ceza almaktan kurtulmasına son verilmesi için mektup gönderdi

23.03.2021 01:53 | Son Güncelleme: 23.03.2021 01:58
Filistin, BM'ye İsrail'in işlediği suçlardan ceza almaktan kurtulmasına son verilmesi için mektup gönderdi

Filistin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, "İsrail'in Filistin halkına karşı işlediği suçlardan dolayı cezadan kurtulmasına bir son vermenin" zamanının geldiğini duyurdu.

Filistin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, "İsrail'in Filistin halkına karşı işlediği suçlardan dolayı cezadan kurtulmasına bir son vermenin" zamanının geldiğini duyurdu.

Filistin resmi haber ajansına (WAFA) göre Mansur, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e, ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield'e ve BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır'a birer mektup yolladı.

Mansur mektubunda, "İsrail Filistinli sivillere karşı yaralama, sakatlama ve öldürme eylemlerini sürdürüyor" ifadelerine yer verirken, Batı Şeria'nın Nablus kenti doğusundaki Beyt Decin köyünde gayrimeşru yerleşimlere karşı düzenlenen yürüyüşe müdahale sırasında Filistinli Atıf Hanayşe'nin (48) İsrail ordusunun kurşunuyla şehit düştüğüne dikkati çekti.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) raporuna atfen Mansur mektubunda, Şubat 2021'de işgal güçlerinin 153 Filistinliye ait taşınmazı yıktığı ya da işgal ettiğini, böylece aralarında 172 çocuğun olduğu 305 kişinin sokağa atıldığını ve bu nedenle 435 kişinin de yaşam şartlarının zarar gördüğüne işaret edildiğini kaydetti.

Mansur, uluslararası toplumun uluslararası hukuka uygun sorumluluklarını yerine getirmesi için acilen çalışma çağrısında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Qais Omar Darwesh Omar

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