Filistin Başbakanı Iştiyye, Umman'da
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Filistin Başbakanı Iştiyye, Umman'da

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye'nin uçaktan inişi Sultan Heysem bin Tarık bin Teymur Al Said tarafından karşılanması Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Sultan Heysem bin Tarık bin Teymur Al Said ile bir araya gelmesi MUSKAT- Umman'ı ziyaret eden Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye,...

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye'nin uçaktan inişi

Sultan Heysem bin Tarık bin Teymur Al Said tarafından karşılanması

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Sultan Heysem bin Tarık bin Teymur Al Said ile bir araya gelmesi MUSKAT- Umman'ı ziyaret eden Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Sultan Heysem bin Tarık bin Teymur Al Said ile bir araya geldi.

Filistin Başbakanı Iştiyye, Umman'da
Filistin Başbakanı Iştiyye, Umman'da
Filistin Başbakanı Iştiyye, Umman'da
Filistin Başbakanı Iştiyye, Umman'da

Kaynak: Anadolu Ajansı

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