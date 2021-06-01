Filistin Başbakanı Iştiyye, Umman'da

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye'nin uçaktan inişi Sultan Heysem bin Tarık bin Teymur Al Said tarafından karşılanması Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Sultan Heysem bin Tarık bin Teymur Al Said ile bir araya gelmesi MUSKAT- Umman'ı ziyaret eden Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye,...