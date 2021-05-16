Filistin Başbakanı Iştiyye, Mısır heyetiyle İsrail'in Gazze saldırılarını görüştü
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Filistin Başbakanı Iştiyye, Mısır heyetiyle İsrail'in Gazze saldırılarını görüştü

Filistin Başbakanı Iştiyye, Mısır heyetiyle İsrail'in Gazze saldırılarını görüştü
Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık - Haberler | Güncel

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Büyükelçi Tarık Tayel başkanlığındaki Mısır heyetiyle bugün Ramallah'ta bir araya geldi.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Büyükelçi Tarık Tayel başkanlığındaki Mısır heyetiyle bugün Ramallah'ta bir araya geldi.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Tayel, Başbakan Iştiyye'ye Mısır'ın Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ndeki Filistinli kardeşleriyle dayanışma içerisinde olduğu mesajını iletti.

Tayel'in görüşmede, Mısır'ın İsrail'in Filistin'deki saldırılarını durdurmak ve tekrarlanmasını önlemek amacıyla uluslararası mecrada yürüttüğü yoğun çabalar hakkında bilgilendirmelerde bulunduğu kaydedildi.

Gazze Şeridi'ndeki halkın acılarını hafifletmek için insani yardım desteğini artırmak amacıyla gerekli düzenlemelerin yapılacağını belirten Tayel, konuyla ilgili Mısır hükümeti ve sivil toplum kuruluşları düzeyinde harekete geçildiğini sözlerine ekledi.

Tayel'in, Mısır'ın iki devletli çözüm ışığında barış müzakerelerinin olabilecek en kısa süre içerisinde başlatılması yönünde görüşünü tekrarladığı belirtildi.

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana hava ve karadan vurmaya devam ettiği abluka altındaki Gazze Şeridi'nde tablo giderek ağırlaşıyor.

İsrail saldırılarında şu ana kadar 58'i çocuk, 34'ü kadın olmak üzere 192 kişi hayatını kaybetti, 1235 kişi yaralandı, onlarca bina ise tamamen yıkıldı veya kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 58'i çocuk, 192'ye yükseldi
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 58'i çocuk, 192'ye yükseldi
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 181'e yükseldi
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 181'e yükseldi
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 174'e yükseldi
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 174'e yükseldi
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