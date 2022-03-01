Filistin Başbakanı İştiyye: "Karşı karşıya olduğumuz mali krizin nedeni işgaldir"

Filistin Başbakanı Muhammed İştiyye, karşı karşıya bulundukları mali zorlukların nedeninin İsrail işgali olduğunu vurguladı.

Filistin Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Başbakan İştiyye, IMF'nin Mali İşler Departmanı Başkan Yardımcısı Alexander Tieman ile video konferans yöntemiyle görüştü.

İştiyye ve Tieman, Filistin hükümetinin kalkınma ve pandeminin olumsuz etkilediği ekonomiyi iyileştirme planlarının yanı sıra "İsrail'in cezalandırıcı tedbirlerinin neden olduğu mali zorlukları" ele aldı.

İştiyye, görüşmede, "Karşı karşıya olduğumuz mali krizin ana nedeni işgaldir. Karşılaştığımız ekonomik zorluklar, İsrail'in paramızı devamlı gasp etme uygulamalarının bir sonucudur." ifadelerini kullandı.

Filistin Başbakanı, İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'da mal ve insanların serbest dolaşımının önüne engeller koyduğuna ve Filistinlilerin "C Bölgesi'ne erişimini ve kullanmasını engellediğine işaret etti.

İştiyye, alıkoyduğu Filistin fonlarını serbest bırakması için İsrail'e baskı yapılmasını istedi.

Filistin Yönetimi, içinde bulunduğu mali kriz nedeniyle çalışanlarının maaşlarını aylardır yüzde 20 oranında eksik ödüyor.

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) raporlarına göre, Filistinlilerin C Bölgesi'ni ve buradaki doğal kaynakları kullanmasının engellenmesi sonucu, Filistin ekonomisinin yıllık kaybının yaklaşık 3,8 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Antlaşması" çerçevesinde Batı Şeria; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Yüzde 18'i kapsayan "A Bölgesi"nin yönetimi, idari ve güvenlik olarak Filistin'e; yüzde 21'lik "B Bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e "güvenliği" İsrail'e devredilmiş, yüzde 61'ini oluşturan "C Bölgesi"nin ise "idari yönetimi ve güvenliği" İsrail'e bırakılmıştı.

İsrail yönetimi kendi kontrolünde olduğu gerekçesiyle çoğunlukla C Bölgesi'nde Filistinlilerin yeni bina veya genişletme çalışması yapmasına izin vermiyor.