Filistin Başbakanı Iştiyye: "İsrail'in vergi gelirlerimizi kesmesi ekonomimizi zora sokuyor"
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Filistin Başbakanı Iştiyye: "İsrail'in vergi gelirlerimizi kesmesi ekonomimizi zora sokuyor"

Filistin Başbakanı Iştiyye: 'İsrail'in vergi gelirlerimizi kesmesi ekonomimizi zora sokuyor'
Anadolu Ajansı / Esat Fırat - Haberler | Güncel

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, İsrail'in topladığı Filistin vergi gelirlerinden her ay 100 milyon şekeli (yaklaşık 31 milyon dolar) kesmesinin Filistin'in ekonomisini zor duruma düşürdüğünü söyledi.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, İsrail'in topladığı Filistin vergi gelirlerinden her ay 100 milyon şekeli (yaklaşık 31 milyon dolar) kesmesinin Filistin'in ekonomisini zor duruma düşürdüğünü söyledi.

Iştiyye, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde düzenlenen haftalık kabine toplantısında yaptığı konuşmada, İsrail makamlarından kesintiler dahil Filistin'e tüm mali aidatları ödemesi talebinde bulundu.

Filistin Başbakanı Iştiyye, "İsrail'in vergi gelirlerimizi kesmesi ekonomimizi zora sokuyor. Aylık kesintilerin devam etmesi bizi ekonomik açıdan zor duruma düşürüyor ve halkımıza karşı mali yükümlülüklerimizi karşılama gücümüzü zayıflatıyor. Ancak buna rağmen halkımıza olan sorumluluklarımızı yerine getirmeye devam edeceğiz." dedi.

İsrail, Filistin elektrik şirketlerine olan borçlarla bağlantılı gerekçeler ile İsrail hastaneleri lehine, topladığı Filistin vergilerinden aylık olarak, ortalama 30-33 milyon dolar tutarında kesintiye gidiyor.

Filistin Maliye Bakanlığına ait verilere göre, İsrail'in 2021'in ilk yarısında vergi fonlarından yaptığı kesintilerin toplamı yaklaşık 628 milyon şekel (193 milyon dolar) olarak gerçekleşti.

Filistin vergi fonları; İsrail'den veya İsrail aracılığıyla Filistin pazarına ithal edilen mallara uygulanan vergi ve harçlar olarak biliniyor. İsrail Maliye Bakanlığı da aylık yaklaşık 210 milyon dolara ulaşan bu vergileri yüzde 3'ü karşılığında tahsil ediyor.

İsrail ile Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) arasında 1994'te imzalanan Paris Ekonomi Protokolü gereğince İsrail yönetimi, kontrolü altındaki sınır kapılarından Filistinliler adına topladığı yıllık 2 milyar doları Filistin hazinesine aktarıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat

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Filistin Başbakanı Iştiyye: "İsrail'in vergi gelirlerimizi kesmesi ekonomimizi zora sokuyor" - Haberler
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