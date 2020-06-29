Filistin Başbakanı Iştiyye: "İlhakın her şeklini reddediyoruz" - KUDÜS
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Filistin Başbakanı Iştiyye: "İlhakın her şeklini reddediyoruz" - KUDÜS

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Filistin yönetiminin İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yapacağı her tür ilhakı reddettiğini söyledi.

29.06.2020 16:00 | Son Güncelleme: 29.06.2020 16:05

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Filistin yönetiminin İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yapacağı her tür ilhakı reddettiğini söyledi.

Iştiyye, hükümetinin Ramallah'ta düzenlenen haftalık kabine toplantısında, İsrail'in Batı Şeria'da aşamalı bir ilhak planı uygulayacağı yönündeki haberlere tepki göstererek "İster küçük çaplı olsun ister büyük çaplı, ilhakın her şeklini reddediyoruz. Zira şekli ne olursa olsun ilhak, Filistin topraklarının sistematik bir biçimde yutulması operasyonunun bir parçasıdır." dedi.

Batı Şeria'nın Eriha kentinde geçen hafta düzenlenen geniş katılımlı gösteriyi hatırlatan Iştiyye, Filistin halkının İsrail'in ilhak planını asla kabul etmeyeceğini vurguladı.

İsrail basınında, Tel Aviv yönetiminin ilhak planına işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan dev Yahudi yerleşim birimleriyle başlayacağı ve ilhakın zamana yayılarak aşamalı bir şekilde gerçekleşeceği yönünde haberler yer almıştı.

İsrail'in Batı Şeria'daki bölgeleri "ilhak" planı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında açıkladığı sözde Orta Doğu Barış Planında, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin "İsrail'in toprağı" olarak kabul edilmesi ve Tel Aviv yönetiminin Filistin'e ait Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyordu.

ABD ve İsrailli yetkililerden oluşan ortak komisyon, sözde barış planının ardından söz konusu bölgelerin "ilhakı" için Batı Şeria'da haritalandırma sürecine başlamıştı.

Netanyahu ile Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'ın imzaladığı koalisyon anlaşmasına göre, İsrail Başbakanı 1 Temmuz'dan itibaren Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'nin "ilhakını" kabine veya meclisin onayına sunabilecek.

Filistin Başbakanı Iştiyye: 'İlhakın her şeklini reddediyoruz' - KUDÜS

Kaynak: AA

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