Filistin Başbakanı Iştiyye'den İsrail Başbakanı Bennett'in 'hayır'larına tepki Açıklaması - Haberler
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Filistin Başbakanı Iştiyye'den İsrail Başbakanı Bennett'in "hayır"larına tepki Açıklaması

AA / Esat Fırat - Haberler | Güncel
Filistin Başbakanı Iştiyye'den İsrail Başbakanı Bennett'in

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşmeye, barış müzakerelerine ve Filistin devletine "hayır" diyen İsrail Başbakanı Naftali Bennett'e tepki gösterdi.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşmeye, barış müzakerelerine ve Filistin devletine "hayır" diyen İsrail Başbakanı Naftali Bennett'e tepki gösterdi.

Iştiyye, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısında, İsrail Başbakanı Bennett'in "hayır"larına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Filistin Başbakanı, "İsrail Başbakanı'nın Ebu Mazin (Mahmud Abbas) ile görüşmeye, barış müzakerelerine ve Filistin devletine yönelik 'hayır'ları mevcut İsrail hükümetinin programının Yahudi yerleşim birimlerini güçlendirme, daha fazla toprağa el koyma, halkımızı doğal kaynaklarından mahrum etme ve Filistin devletinin coğrafi altyapısını yok etmeye odaklı olduğunu gösteriyor." dedi.

İki devletli çözümü destekleyen ülkelerin Bennett'in bu açıklamaları karşısında "ciddiyetle" durmaları gerektiğini vurgulayan Iştiyye, "Bennett'i ilgilendiren, Filistin devletinin kurulma olasılığının sistematik şekilde yok edilmesinin devam etmesidir ki bu da şu anda koşullarımızın ne olduğunu gözden geçirmemizi gerektiriyor." ifadelerini kullandı.

İsrail ile Filistin arasındaki barış görüşmeleri, İsrail'in, "1967 sınırlarını, zorunlu göçe maruz bırakılan Filistinlilerin geri dönüş hakkını ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin inşasına son vermeyi" kabul etmemesi nedeniyle Nisan 2014'te durmuştu.

İsrail Başbakanı Bennett, daha önce yaptığı açıklamada Kudüs'ün "İsrail'in başkenti" olduğunu ve başka bir halkın olmadığını savunarak, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Yahudi yerleşim birimlerinin "doğal büyüme" sürecine destek vermeye devam edeceğini kaydetmişti.

Bennett, son olarak 15 Eylül'de İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN'a verdiği röportajda da bağımsız bir Filistin devletine karşı olduğunu ve Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile de görüşmeyeceğini belirtmişti.

Filistinliler, 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulmasını istiyor. Tel Aviv yönetimi se "Kudüs'ün tamamının İsrail'in başkenti olduğunu" öne sürerek, bu talebe karşı çıkıyor.

AA / Esat Fırat - Son Dakika Haberleri
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