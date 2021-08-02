Filistin Başbakanı Iştiyye'den dünyaya İsrail'in Kudüslülere yönelik "zulmünü" durdurma çağrısı
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Filistin Başbakanı Iştiyye'den dünyaya İsrail'in Kudüslülere yönelik "zulmünü" durdurma çağrısı

Filistin Başbakanı Iştiyye'den dünyaya İsrail'in Kudüslülere yönelik 'zulmünü' durdurma çağrısı
Anadolu Ajansı / Esat Fırat - Haberler | Güncel

İsrail Başbakanı Muhammed Iştiyye, ABD ile uluslararası toplumu, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'e yönelik "zulüm politikalarını" durdurmaya davet etti.

İsrail Başbakanı Muhammed Iştiyye, ABD ile uluslararası toplumu, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'e yönelik "zulüm politikalarını" durdurmaya davet etti.

Iştiyye, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde düzenlenen haftalık kabine toplantısında yaptığı konuşmada, İsrail'in Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinlilere yönelik "zulüm politikaları" yürüttüğüne dikkati çekerek, ABD ve uluslararası toplumun bu "zulmü" durdurması gerektiğini vurguladı.

Özellikle Şeyh Cerrah ve Silvan mahallelerinde yaşanan tehcir uygulamalarını hatırlatan Iştiyye, şöyle devam etti:

"Uluslararası toplum ve özellikle ABD, Yahudi yerleşimciler lehine Şeyh Cerrah ve Silvan mahallelerinde (Kudüs'ün doğusu) halkımızın maruz kaldığı zulüm, ırkçılık ve etnik temizlik politikasını sona erdirmek zorundadır."

İsrail mahkemelerinin, "işgal rejiminin" işgal altındaki topraklarda yaşayan Filistin halkına yönelik ihlallerinin üstünü örtmek için çaba harcadığını vurgulayan Iştiyye, İsrail'in Filistinlilere ait gayrimenkullere çeşitli prosedürlerle el koymaya çalıştığı uyarısında bulundu.

Filistin Başbakanı, İsrail'in "Gaiplik Yasası" ve çeşitli yöntemlerle Filistinlilerin ev ve arsalarını almaya çalıştığını yineleyerek, "İşgal rejimi Kudüs'teki bu prosedürlerine son vermelidir, çünkü böyle bir hakkı yok." dedi.

İsrail, 1950'de çıkardığı "Gaiplik Yasası" uyarınca, 1948 savaşında ülkeden ayrılmak zorunda kalan Filistinlilerin mülklerine el koyabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat

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