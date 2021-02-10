Filistin Başbakanı Iştiyye, BM Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü'yle siyasi gelişmeleri görüştü
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Filistin Başbakanı Iştiyye, BM Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü'yle siyasi gelişmeleri görüştü

10.02.2021 16:57 | Son Güncelleme: 10.02.2021 17:00
Filistin Başbakanı Iştiyye, BM Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü'yle siyasi gelişmeleri görüştü

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Birleşmiş Milletler (BM) Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland ile son siyasi gelişmeleri görüştü.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Birleşmiş Milletler (BM) Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland ile son siyasi gelişmeleri görüştü.

Filistin Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Iştiyye, BM Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Wennesland'ı makamında kabul etti.

Görüşmede, 22 Mayıs'ta yapılacak milletvekili seçimleri için devam eden hazırlıklar ele alındı.

Başbakan Iştiyye, görüşme sırasında, seçimleri düzenleme çabalarını uluslararası toplumun desteklemesi ve seçimlerin en iyi bir şekilde düzenlenebilmesi için uluslararası gözlemci temin edilmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Filistin'de 15 yıl sonra ilk kez seçim yapılacak

Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 15 yıl sonra ilk kez 22 Mayıs'ta milletvekili, 31 Temmuz'da devlet başkanlığı ve 31 Ağustos'ta da Filistin Ulusal Konseyi seçimlerinin yapılmasını öngören kararnameyi imzalamıştı.

Başbakan Muhammed İştiyye de 20 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Fetih Hareketi'nin seçimlerdeki adayının Abbas olacağını duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Qais Omar Darwesh Omar

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