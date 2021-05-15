Filistin Başbakanı Iştiyye BM'den İsrail'in saldırılarını durdurması için harekete geçmesini istedi

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Birleşmiş Milletleri (BM) İsrail'in Gazze Şeridi, Batı Şeria ve Kudüs'te devam eden saldırılarını derhal durdurması için ivedilikle harekete geçmeye çağırdı.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Birleşmiş Milletleri (BM) İsrail'in Gazze Şeridi, Batı Şeria ve Kudüs'te devam eden saldırılarını derhal durdurması için ivedilikle harekete geçmeye çağırdı.

Iştiyye, Filistin resmi ajansı WAFA'de yer alan açıklamasında, "Batı Şeria'da işgal güçleri tarafından işlenen kanlı katliamların yanı sıra yerleşimcilerin 1948 topraklarında Filistin halkı aleyhinde gerçekleştirdiği ırkçı saldırıları" kınadı.

Filistin Başbakanı, Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın talimatı doğrultusunda bu suçların Uluslararası Ceza Mahkemesine taşınacağını belirtti.

BM'den İsrail'in Gazze Şeridi, Batı Şeria ve Kudüs'te devam eden saldırılarını derhal durdurması için ivedilikle harekete geçmesini isteyen Iştiyye, Orta Doğu Dörtlüsü'ne (Rusya, ABD, BM ve Avrupa Birliği) de işgalin sona ermesi ve başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulması sonucuna ulaştıracak ciddi bir siyasi yolun açılması çağrısında bulundu.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 10 Mayıs'tan bu yana 31'i çocuk 20'si kadın, 126 Filistinli şehit oldu, yaralı sayısı 950'ye ulaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halime Afra Aksoy