Filistin Başbakanı, İsrail'in bedevilere ait yapıları yıkmasını kınadı

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli bedevilerin yapılarını yıkmasını kınadı.

Iştiyye, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordu güçlerinin, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas kentinin doğu kesiminde yer alan Hımsa el-Bakia bölgesinde meskenleri ve hayvan barınaklarını yıkmasını sistematik bir etnik temizlik olarak değerlendirdi.

Yıkımla Yahudi yerleşim birimlerinin genişletilmesinin hedeflendiğine dikkati çeken Iştiyye, "Bu, Yahudi yerleşimcileri lehine toprakların gerçek sahiplerine karşı yapılan sistematik bir devlet terörü ve etnik temizliktir." dedi.

Iştiyye, uluslararası topluma İsrail'in bu "saldırılarını" durdurmak ve Filistinlilere bir koruma sağlamak için müdahale etme çağrısı yaptı.

Iştiyye ayrıca, ABD'ye de iki devleti çözümü kurtarmak için verdiği sözleri yerine getirmesini ve Yahudi yerleşim birimleri inşa ve genişletme faaliyetlerini kınayan BMGK'nin 2334 sayılı kararını uygulama çağrısında bulundu.

İsrail askerleri sabah saatlerinde, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde içinde hayvan barınaklarının da olduğu Filistinlilere ait yaklaşık 40 yapıyı yıkmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat