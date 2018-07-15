Filistin Başbakanı Hamdallah'tan Uluslararası Topluma "Han El-Ahmer" Çağrısı - Ramallah

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Han el-Ahmer'de düzenlenen basın toplantısına katılanlar

Milli marş okunması

Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah'ın açıklamaları

Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosluğu Geçici Maslahatgüzarı Erman Topçu ile röportaj Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah, uluslararası topluma işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kırsalında bulunan Filistinli Bedevilerin yaşadığı Han el-Ahmer'e yönelik zorunlu göç ve yıkım planları uygulayan İsrail'i durdurma çağrısı yaptı.

Filistin Başbakanı Hamdallah, AB'nin Filistin Devleti Temsilcisi Ralph Tarraf, Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosluğu Geçici Maslahatgüzarı Erman Topçu, çok sayıda Filistinli bakan ve yabancı misyon temsilcilerinin katılımıyla Han el-Ahmer'de basın toplantısı düzenledi.

Burada yaptığı konuşmada Hamdallah, "Uluslararası toplumun, kınama mesajlarını eyleme dökerek İsrail'in Han el-Ahmer'de işlediği savaş suçlarını durdurması lazım." dedi.

Hamdallah, Filistinlilerin her zamankinden daha çok İsrail'in zulmünden korunmak için uluslararası himayeye ihtiyacı olduğunu belirterek, BM'nin kararlarının uygulanması talebinde bulundu.

Öte yandan Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosluğu Geçici Maslahatgüzarı Topçu ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin Başbakanı Hamdallah'ın daveti üzerine Filistin'deki yabancı ülke temsilcileriyle Han el-Ahmer'e geldiklerini ifade etti.