Filistin Başbakanı: "Filistin davası mal, mülk değil onur ve özgürlük davasıdır"
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Filistin Başbakanı: "Filistin davası mal, mülk değil onur ve özgürlük davasıdır"

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, İsrail'in kendileriyle para siyaseti yapmak istediğini belirterek Filistin davasının mal, mülk değil hak, onur ve özgürlük davası olduğunu söyledi.

Filistin Başbakanı:
04.06.2020 23:57 | Son Güncelleme: 04.06.2020 23:57

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, İsrail'in kendileriyle para siyaseti yapmak istediğini belirterek Filistin davasının mal, mülk değil hak, onur ve özgürlük davası olduğunu söyledi.

Filistin Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Iştiyye, İngiltere Dışişleri Bakanlığı bünyesinde Devlet Bakanı James Cleverly ile video konferans yöntemiyle görüştü.

İsrail'in Filistin ile para siyaseti yapmak istediğini ifade eden Iştiyye, "Vergi gelirleri halkımızın parası ve hakkımızdır. Ulusal ve siyasi duruşumuzun parayla değiştirilmesine izin vermeyeceğiz." dedi.

"Filistin davası mal, mülk davası değil hak, onur ve özgürlük davasıdır." diyen Iştiyye görüşme sırasında İngiltere'ye Filistin devletini tanıması çağrısında bulundu.

Cleverly ise İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini "ilhak" planını reddettiklerini vurgulayarak, ilhakın iki devletli çözümü de zorlaştıracağına dikkati çekti.

Filistin Sivil İşler İdaresi Başkanı Hüseyin eş-Şeyh dün yaptığı açıklamada, "Filistin yönetiminin İsrail ile yapılan anlaşma ve mutabakatlara bağlı kalınmayacağı yönündeki kararı nedeniyle, vergi gelirlerini teslim almayı reddediyoruz." demişti.

Filistin bütçesinin yaklaşık yüzde 63'ünü oluşturan vergi gelirleri, İsrail tarafından toplanıyor. İsrail, Filistin'in aylık yaklaşık 200 milyon dolara ulaşan vergi gelirinin 40 milyon dolarını elektrik gibi hizmetler için kesiyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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