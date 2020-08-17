Filistin Başbakanı: "BAE-İsrail normalleşme anlaşması Arap mutabakatından açıkça sapmaktır" -... Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında imzalanan normalleşme anlaşmasının, Arap ülkelerinin ortak tutumundan açık bir sapma olduğunu belirtti.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında imzalanan normalleşme anlaşmasının, Arap ülkelerinin ortak tutumundan açık bir sapma olduğunu belirtti.

Başbakan Iştiyye, hükümetinin Ramallah'taki haftalık kabine toplantısının açılışında yaptığı konuşmada, "İlişkilerin normalleşmesi ve İsrail egemenliğinde Mescid-i Aksa'da namaz kılmak kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Batı Şeria topraklarını "ilhakı" ertelemesinin normalleşme anlaşmasından değil, "Filistin tutumunun sağlamlığından" kaynaklandığını kaydeden Iştiyye, Filistin ile ilgili kararları Filistinlilerin vereceğini ve onların temsilcisinin de Devlet Başkanı Mahmud Abbas olduğunu söyledi.

Iştiyye, "İsrail ile BAE arasında imzalanan normalleşme anlaşması, Arap mutabakatından açıkça sapmaktır." dedi.

Hükümetinin İsrail'in ilhak ve yerleşim birimleri planlarına karşı mücadele etmeye devam edeceğini ifade eden Iştiyye, Filistin yönetiminin normalleşme anlaşmasını görüşmek üzere çarşamba günü önemli bir toplantı yapacağını duyurdu.

"İşgalci İsrail'in Arapların ortak düşmanı olduğunu" vurgulayan Iştiyye, "Barışa karşılık barış bir yanılsamadır. Barış, adalet ve gerçek üzerine inşa edilir." diye konuştu.

BAE ile İsrail arasındaki normalleşme anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos Perşembe günü İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu. İsrail Başbakanı Netanyahu da Trump'ın paylaşımını alıntılayarak, "Bu, tarihi bir gün." değerlendirmesi yapmıştı.

BAE resmi ajansı WAM'ın haberinde de İsrail ile BAE'nin, ilişkilerin tesisi için "ortak bir yol haritası" belirleme konusunda anlaştığı ve iki ülkeden yetkililerin ilerleyen haftalarda bir araya gelerek farklı alanlarda ikili anlaşmalar imzalayacağı ifade edilmişti.

BAE, 1979'da Mısır'ın, 1994'te de Ürdün'ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşması imzalayan üçüncü Arap ülkesi oldu.

Kaynak: AA