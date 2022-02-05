Filistin Başbakanı, Afrika Birliği'ne "İsrail'i ödüllendirmeyin" çağrısı yaptı

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, İsrail'e gözlemci üyelik veren Afrika Birliği'ne kararını geri çekmesi çağrısı yaptı.

Iştiyye, 35. Afrika Birliği Liderler Zirvesi'nin açılışında yaptığı konuşmada, İsrail'in Filistin halkına karşı işlediği hak ihlallerine işaret ederek, geçmişinde sömürgecilikle mücadele etmiş Afrika ülkelerinin İsrail'in apartheid rejimi olduğunu hatırlamasını istedi.

"Afrika Birliği'ne kararını geri çekme çağrısı yapıyoruz." diyen Iştiyye, İsrail'in işlediği suçlar nedeniyle kınanması, hak etmediği şekilde ödüllendirilmemesi gerektiğini vurguladı.

Halen milyonlarca Filistinlinin mülteci durumunda olduğunu ve Filistin'de yasa dışı yerleşimlerin sürdüğünü kaydeden Iştiyye, Afrika Birliği'nin yıllardır Filistin davasını sahiplendiğini hatırlattı.

Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed ise zirvede yaptığı konuşmada, mevcut kararın 2 devletli çözüm yolunda yapıcı kararlar alınması için verildiğini, Filistin halkına desteklerini sürdüreceklerini belirtti.

İsrail'in gözlemci üye kabul edilmesi

Afrika Birliği Komisyonu, 22 Temmuz 2021'de İsrail'in gözlemci üyeliğini kabul etmişti.

Güney Afrika, Namibya, Botsvana, Mısır, Cezayir, Komor Adası, Tunus, Cibuti, Moritanya ve Libya gibi ülkeler karara itiraz ettiklerini duyurmuştu.

İsrail, Afrika Birliği Örgütünün (OAU) 2002'de yeniden yapılandırılarak Afrika Birliği'ne dönüştükten sonra gözlemci üyeliğini kaybetmişti.

Filistin-İsrail meselesinde iki devletli çözümü destekleyen Afrika Birliği, daha önce İsrail'in gözlemci üye olma çabalarını tüm girişimlere rağmen reddetmişti.

Komisyonun aldığı karara karşı çıkan devletlerin zirvede, karardan geri adım atılmasına çalışacağı tahmin ediliyor.