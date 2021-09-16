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Filistin Barosu heyeti Türkiye Barolar Birliğini ziyaret etti

AA / Cemil Murat Budak - Haberler | Güncel
Filistin Barosu heyeti Türkiye Barolar Birliğini ziyaret etti

Filistin Barosu Başkan Yardımcısı Yazeed Makhlouf ve beraberindeki heyet, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu'nu ziyaret etti.

Filistin Barosu Başkan Yardımcısı Yazeed Makhlouf ve beraberindeki heyet, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu'nu ziyaret etti.

TBB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyarette konuşan Makhlouf, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın selamlarını getirdiğini belirterek, "Bugün çok mutluyuz. Batı Şeria ve Gazze'deki meslektaşlarımızın, kurumlarımızın bir araya gelmesi, iletişim imkansızlığı nedeniyle çok zordur. Türkiye'nin Filistin davasına vermiş olduğu desteği hep gurur kaynağı gördük. Tekrardan sizlere derin ve samimi duygularla şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de bulunmaktan mutlu ve gururlu olduğunu belirten Makhlouf, şöyle devam etti:

"Türkiye ve Türk halkı, Filistin'in ve Filistin halkının uğradığı zulüm ve mağduriyetlere her zaman karşı çıkmıştır. Osmanlı'dan bugüne her zaman Filistin'den yana bir duruş göstermiştir. O yüzden teşekkür ederiz. Herkesten sıcak bir karşılama gördük. Bu bizi çok gururlandırdı. Burada kendimizi ülkemizde gibi hissediyoruz. Dileriz iş birliğimiz daha da ilerler."

Feyzioğlu da Filistin'den gelen heyetin Ankara'da en üst protokolle karşılandığını belirtti.

"Türk milleti tek yürek Filistin davasının arkasındadır." diyen Feyzioğlu, şunları kaydetti:

"Öyle sanıyorum ki Filistin'den gelen değerli meslektaşlarımız bunu burada yaşayarak görmüşlerdir. Biz de meslektaşlarımızın yeri geldiğinde hayatlarını ortaya koyarak gösterdikleri duruşun arkasındayız. Türkiye'nin Filistin için gösterdiği duruşu çıkarsızdır, kendi menfaatini gözeterek gösterdiği bir duruş değildir. Meslektaşlarımızdan da istirhamımız, Türkiye'ye yönelik haksız saldırılarda kamuoylarını doğru bilgilendirmeleridir."

Filistin Barosuna mensup avukatlar, Ankara'da Kamu Denetçiliği Kurumu, Yargıtay Başkanlığı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ve Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına da ziyarette bulundu.

AA / Cemil Murat Budak - Son Dakika Haberleri
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