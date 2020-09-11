Filistin, Bahreyn Büyükelçisini geri çağırdı Filistin, İsrail ve Bahreyn'in ilişkilerin normalleştirilmesi konusunda anlaşmaya varmasının ardından Bahreyn Büyükelçisini geri çağırdı.

Filistin, İsrail ve Bahreyn'in ilişkilerin normalleştirilmesi konusunda anlaşmaya varmasının ardından Bahreyn Büyükelçisini geri çağırdı.

ABD Başkanı Donald Trump, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ardından Bahreyn'inde İsrail ile ilişkilerin normalleştirilmesi konusunda anlaşmaya vardığını duyurmuştu. Filistin Dışişleri Bakanı Riad Al-Malki yaptığı açıklamada, Bahreyn Büyükelçisinin geri çağrıldığını duyurdu. Bakan, kararın Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın talimatı olduğunu açıkladı.

Filistin, İşgalci İsrail devleti ile Bahreyn Krallığı arasındaki ilişkilerin normalleşmesine ilişkin ABD-Bahreyn-İsrail üçlü deklarasyonunu şiddetle reddederek anlaşmayı kınadı. Hükümet, anlaşmanın Kudüs, El-Aksa ve Filistin davasına ihanet olduğunu vurguladı. - RAMALLAH

Kaynak: İHA