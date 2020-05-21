Filistin BAE'nden gelen tıbbi yardımları reddetti
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Filistin BAE'nden gelen tıbbi yardımları reddetti

Korona karşı verilen mücadele kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Filistin'e tıbbı yardım malzemeleri gönderdi.

Filistin BAE'nden gelen tıbbi yardımları reddetti
21.05.2020 14:00 | Son Güncelleme: 21.05.2020 14:00

Korona karşı verilen mücadele kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Filistin'e tıbbı yardım malzemeleri gönderdi. Kendileri ile iletişime geçilmediğini ifade eden Filistinli yetkililer, İsrail aracılığı ile gelen yardımların normalleşmeye aracılık edeceği gerekçesiyle reddetti.

Korona virüs kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Filistinli yetkililer ile iletişime geçmeden İsrail'e yardım gönderdi. Başkent Tel Aviv'de bulunan Ben Gurion Havalimanı'na ulaşan yardımların Filistinli yetkililere İsrail aracılığı ile verilmesi Filistinlileri kızdırdı. Muhatap olarak İsrail'in alındığını savunan Filistinli yetkililer, yardımları kabul etmedi. Filistin, İsrail ile Filistin'in normalleşmesi için köprü oluşturması amaçlandığı vurgulanan yardımları reddetti.

Filistinli yetkililer, "BAE, yardımlar için bizimle iletişime geçmedi. BAE, yardımlar vasıtasıyla İsrail ile normalleşmek için bir köprü oluşturmaya çalışıyor" ifadelerini kullandı. Filistinli yetkililer, kendileri ile iletişime geçilmeden İsrail aracılığıyla gelen hiçbir yardımı kabul etmeyeceklerini söyledi.

Öte yandan, 2 gün önce İsrail medyası BAE'nden Tel Aviv'e yardım malzemesi taşıyan bir uçağın geldiğini duyurmuştu. - KUDÜS

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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