Filistin, BAE'deki büyükelçisini geri çağırdı
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Filistin, BAE'deki büyükelçisini geri çağırdı

Filistin, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) büyükelçisini geri çağırdı.

Filistin, BAE'deki büyükelçisini geri çağırdı
13.08.2020 23:23 | Son Güncelleme: 13.08.2020 23:26

Filistin, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) büyükelçisini geri çağırdı.

Filistin, Birleşik Arap Emirlikleri'nin İsrail ile bugün imzaladığı anlaşma sonrası BAE'deki büyükelçisini geri çağırdı. Filistin Dışişleri Bakanı Riad Al-Malki yaptığı açıklamada, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın talimatı ile BAE'de bulunan büyükelçinin acilen geri çağrıldığını aktardı.

Filistin yönetimi tarafından yapılan açıklamada ise, anlaşmanın Kudüs, Mescid-i Aksa ve Filistin davasına ihanet olduğu vurgulandı. Açıklamada, "BAE'nin İsrail ile anlaşması Kudüs, Mescid-i Aksa ve Filistin davasına ihanettir. Bu anlaşma Arap Barış Girişimi, Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) toplantılarının ve uluslararası meşruiyetin kararlarını yerle bir etmektir. Ayrıca Filistin halkının haklarını başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerini ve 1967'de çizilen sınırlar içinde bağımsız bir Filistin devleti taleplerini görmezden gelmek demektir" denildi. - KUDÜS

Kaynak: İHA

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