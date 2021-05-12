Filistin asıllı İngiliz vekil parlamentoda İsrail'in öldürdüğü çocukların isimlerini okudu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Filistin asıllı İngiliz vekil parlamentoda İsrail'in öldürdüğü çocukların isimlerini okudu

Filistin asıllı İngiliz vekil parlamentoda İsrail'in öldürdüğü çocukların isimlerini okudu
Anadolu Ajansı / Hasan Esen - Haberler | Güncel

İngiltere Parlamentosu'nun Filistin asıllı ilk üyesi Leyla Moran, parlamentodaki bir oturumda İsrail'in öldürdüğü çocukların isimlerini okudu.

İngiltere Parlamentosu'nun Filistin asıllı ilk üyesi Leyla Moran, parlamentodaki bir oturumda İsrail'in öldürdüğü çocukların isimlerini okudu.

İsrail'in Gazze ve Mescid-i Aksa'ya saldırıları, parlamentoda da gündeme geldi.

Söz alan Liberal Demokrat Parti üyesi olan Filistin asıllı Leyla Moran, konuşmasına İsrail'in öldürdüğü çocukların isimlerini ve yaşlarını okuyarak başladı.

Saldırılarda bir İsrailli çocuğun da öldüğünü kaydeden Moran, "Kalbim onlar için acıyor. İçim Filistin için, ailemin şehri Kudüs için, Ramazan'ın en kutsal gecesi El Aksa Camii'nde aşırılık yanlılarının saldırısına uğrayanlar ve tüm masum siviller, İsrailli ve Filistinliler için kan ağlıyor." dedi.

İsrail hükümetinin Kudüs'teki Şeyh Cerrah Mahallesi'nde zoraki tahliye tehdidiyle bir kavgayı ateşlediğini kaydeden Moran, hükümetin hem çatışmalara hem de soruna kalıcı bir çözüm bulmak için ne yaptığını sordu.

"İsrail'in tüm eylemleri, uluslararası insani hukuk çerçevesinde orantılı olmalı"

İngiltere'nin Orta Doğu'dan Sorumlu Bakanı James Cleverly ise İsrail'e roket atılmasını "kesin olarak kınadıklarını" ifade etti.

"İsrail'in kendini savunma hakkı" olduğunu belirten Cleverly, ancak bunu yaparken "tüm eylemlerinin uluslararası insani hukuk çerçevesinde orantılı olması ve sivil kayıpları önlemek için her türlü çabayı göstermesinin hayati önem taşıdığını" söyledi.

Hangi inançtan solursa olsun ibadet edenlere yönelik şiddete karşı olduklarını da vurgulayan Cleverly, "Kudüs'teki Filistinli ailelerin Şeyh Cerrah'taki evlerinden tahliye edilmesiyle bağlantılı gerginliklerden endişe ediyoruz. Bu tehdit şimdilik hafifledi, ancak İsrail'i çoğu durumda uluslararası hukuka aykırı olan bu tür eylemleri durdurmaya çağırıyoruz." dedi.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.

İsrail saldırılarında en az 13'ü çocuk 53 Filistinlinin şehit olduğu, yaralı sayısının ise 320'ye çıktığı kaydedilmişti.

Filistin direniş örgütleri de Gazze Şeridi çevresindeki İsrail kent ve bölgelerini roketlerle vurmuştu. İsrail polisi, Gazze Şeridi'nden atılan roketler nedeniyle 5 İsraillinin öldüğünü, 45 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Esen

Apartmanda oyun oynayan Filistinli çocuklar İsrail füzelerinin hedefi olmaktan 1 saniye arayla kurtuldu
Apartmanda oyun oynayan Filistinli çocuklar İsrail füzelerinin hedefi olmaktan 1 saniye arayla kurtuldu
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı: İsrail saldırılarında şehit sayısı 43'e, yaralı sayısı 296'ya yükseldi.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı: İsrail saldırılarında şehit sayısı 43'e, yaralı sayısı 296'ya yükseldi.
İsrail'in Gazze'de sivil yerleşim noktalarını vurmasına karşılık Gazze'den İsrail'e 100 roket daha atıldı
İsrail'in Gazze'de sivil yerleşim noktalarını vurmasına karşılık Gazze'den İsrail'e 100 roket daha atıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Donald Trump Aykut Erdoğdu Ruhsar Pekcan Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Tarkan Burak Sergen Jennifer Lopez İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Gökhan Töre Burak Yılmaz Gökhan Gönül Mete Kalkavan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Filistin asıllı İngiliz vekil parlamentoda İsrail'in öldürdüğü çocukların isimlerini okudu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.5.2021 16:23:48. #1.16#

title