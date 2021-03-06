Filistin Alimler Heyeti, Tatvan'daki helikopter kazası nedeniyle taziye mesajı yayınladı
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Filistin Alimler Heyeti, Tatvan'daki helikopter kazası nedeniyle taziye mesajı yayınladı

06.03.2021 17:59 | Son Güncelleme: 06.03.2021 18:02
Filistin Alimler Heyeti, Tatvan'daki helikopter kazası nedeniyle taziye mesajı yayınladı

Filistin Alimler Heyeti, Bitlis'in Tatvan ilçesinde 11 askerin şehit olduğu helikopter kazası nedeniyle Türkiye'ye taziyelerini sundu.

Filistin Alimler Heyeti, Bitlis'in Tatvan ilçesinde 11 askerin şehit olduğu helikopter kazası nedeniyle Türkiye'ye taziyelerini sundu.

Filistin Alimler Heyeti'nin sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabından yapılan yazılı açıklamada, elim kaza sebebiyle Türkiye ve kardeş Türk halkıyla dayanışma içinde olunduğu kaydedildi.

Açıklamada, kazada şehit olan askerler için başsağlığı dileklerinde bulunuldu.

Bingöl'den Bitlis'in Tatvan ilçesine gitmek üzere havalanan askeri helikopterin perşembe günü kaza kırıma uğraması sonucu 11 asker şehit olmuş, 2 asker yaralanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Tüfekçi Gülay

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