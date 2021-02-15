Filistin Alimler Birliği, terör örgütü PKK'nın Türk vatandaşlarını şehit etmesini kınadı
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Filistin Alimler Birliği, terör örgütü PKK'nın Türk vatandaşlarını şehit etmesini kınadı

15.02.2021 20:33 | Son Güncelleme: 15.02.2021 20:36
Filistin Alimler Birliği, terör örgütü PKK'nın Türk vatandaşlarını şehit etmesini kınadı

Filistin Alimler Birliği, Irak'ın Gara bölgesinde terör örgütü PKK'nın "hain terör saldırısı" sonucunda 13 Türk askerinin şehit edilmesini kınadığını duyurdu.

Filistin Alimler Birliği, Irak'ın Gara bölgesinde terör örgütü PKK'nın "hain terör saldırısı" sonucunda 13 Türk askerinin şehit edilmesini kınadığını duyurdu.

Filistin Alimler Birliği'nin Facebook hesabından yapılan açıklamada, Gara'da şehit edilen Türk vatandaşları için "Kardeş Türk milleti ve Türkiye Cumhurbaşkanlığı'nın büyük acısını paylaşıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, 13 Türk vatandaşının "hain terör" nedeniyle şehit edildiği belirtilirken, şehitlerin acılı ailelerine sabır temenni edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çağrı Koşak

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