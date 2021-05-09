Filistin Alimler Birliği Başkanı Nesim Yasin, Kudüs'teki gelişmelerin sonuçlarına dikkati çekti Açıklaması
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Filistin Alimler Birliği Başkanı Nesim Yasin, Kudüs'teki gelişmelerin sonuçlarına dikkati çekti Açıklaması

Filistin Alimler Birliği Başkanı Nesim Yasin, Kudüs'teki gelişmelerin sonuçlarına dikkati çekti Açıklaması
Anadolu Ajansı / Mehmet Nuri Uçar - Haberler | Güncel

Filistinli Alimler Birliği Başkanı Nesim Yasin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilerin zorla evlerinden çıkarılması ve Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerin tehlikeli sonuçlar doğuracağını belirtti.

Filistinli Alimler Birliği Başkanı Nesim Yasin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilerin zorla evlerinden çıkarılması ve Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerin tehlikeli sonuçlar doğuracağını belirtti.

Yasin, çok sayıda din aliminin katılımıyla Zoom üzerinden gerçekleştirilen konferansta Kudüs'te tırmanan gerilimle ilgili açıklamada bulundu.

"Kudüs, Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi, tarihteki en büyük Yahudileştirme kampanyasına ve tehcire maruz kalıyor." diyen Yasin, söz konusu bölgelerde yaşanan tehlikeli gelişmelerin olumsuz sonuçları olacağını ifade etti.

Yahudilerin, Mescid-i Aksa Külliyesi altında kazı çalışmaları yaptığını, kutsal mekanları çiğnediğini ve ibadet edenlere saldırdığını vurgulayan Yasin, Arap ve İslam dünyasındaki alimler, hatip ve vaizlere Mescid-i Aksa'ya destek olmaları ve bu yöndeki çabalarını artırmaları çağrısı yaptı.

İsrail'in ihlalleri karşısında İslam dünyasının sessizliğinin ve bazı Arap ülkelerinin normalleşme sürecinde olmalarının tehlikeyi daha da artırdığını ifade eden Yasin, Mescid-i Aksa ve Filistin'in İslam dünyasının temel meselesi olduğunu kaydetti.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşananlar

İşgal altındaki Doğu Kudüs, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilere zorunlu göç tehdidi nedeniyle gergin günlere sahne oluyor. İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki saldırıları da kutsal kentteki gerilimi tırmandırıyor.

İsrail polisi, 7 Mayıs akşamı teravih namazı sırasında Mescid-i Aksa'daki cemaate ses bombaları ve plastik mermiyle müdahale etmişti.

Filistin Kızılayı, İsrail polisinin müdahalesi nedeniyle 205 Filistinlinin yaralandığını açıklamıştı.İsrail polisinin Filistinlilere dünkü müdahalesinde ise 90 kişi yaralanmış, Filistin Kızılayı yaralananlar arasında bir yaşında bebek ve çocukların da olduğunu bildirmişti. Sabah namazı sonrası İsrail polisi, Mescid-i Aksa'dan çıkan cemaate yine plastik mermi ve ses bombaları ile müdahale etmiş, 10 kişiyi yaralamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Nuri Uçar

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