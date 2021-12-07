Filistin ABD'nin İsrail'in Kudüs'teki yerleşim planını durdurmasını sağlayan baskısından memnun

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te planladığı yaklaşık 10 bin haneli yasa dışı Yahudi yerleşim birimi projesinin ertelenmesini sağlayan ABD baskısını memnuniyetle karşıladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin tutumunun, anlaşmazlığı çözmek için siyasi ufku yeniden tesis etmek, gerçek barış sürecini ve ciddi müzakereleri başlatmaya ortam oluşturmak üzere uluslararası çabaları artırmaya yönelik doğru bir adım olduğu kaydedildi.

İsrail'in yerleşim projelerine yönelik yanıltıcı propagandalarına karşı uyarıda bulunulan açıklamada, İsrail İçişleri Bakanlığına bağlı Kudüs Planlama ve İnşa Komitesinin Kudüs (Atarot) Havalimanı bölgesinde yerleşim yeri planını sadece ertelediğine ama iptal etmediğine işaret edildi.

İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi, yakın zamanda işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Atarot Havalimanı bölgesinde yaklaşık 10 bin haneli yasa dışı Yahudi yerleşim biriminin inşasını onaylamıştı.

Filistin yönetimi, söz konusu girişimin iki devletli çözüm umutlarını bitireceğini açıklamış ve Washington'dan konuya müdahale etmesini istemişti.

İsrail basını: ABD'nin baskısı karşısında plan ertelendi

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN), ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in, İsrail Başbakanı Naftali Bennett ile son telefon görüşmesinde, Kudüs'teki yerleşim yeri konusunu açtığını ve İsraillilerden yerleşim faaliyetlerini durdurmasını istediğini yazmıştı.

İsrail'in Walla internet sitesi de dünkü haberinde İsrail İçişleri Bakanlığına bağlı Kudüs Planlama ve İnşa Komitesinin Kudüs (Atarot) Havalimanı bölgesindeki yerleşim yeri planını ABD'nin baskısı karşısında ertelediğini bildirmişti.

Doğu Kudüs'ün kuzeyinde yer alan Kalendiya bölgesindeki Uluslararası Kudüs Havalimanı, 1920'deki İngiliz Mandası sürecinde 650 dönümlük bir arazi üzerine kurulmuş, daha sonra İsrail'in 1967'deki işgaline kadarki Ürdün'ün egemenliği döneminde seyahat ve ticari amaçlarla kullanılmıştı.

İsrail, Doğu Kudüs'ü işgal ettikten sonra adını "Atarot" olarak değiştirdiği havalimanını yurt içi seferlere tahsis etmiş, 2000 yılında patlak veren İkinci İntifada sonrasında da havalimanını kapatarak bölgeyi ordunun kullanacağı bir üsse dönüştürmüştü.

AA / Qais Omar Darwesh Omar - Son Dakika Haberleri

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