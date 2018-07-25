Filistin: "Abd'nin Barış Planı ile İlgilenmiyoruz"

Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, "ABD'nin teklif edeceği barış planı ile ilgilenmiyoruz, çünkü masada Kudüs yok, mülteciler yok" dedi.

Riyad Mansur, BM Güvenlik Konseyi'nde düzenlenen Filistin oturumundan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley'in BM Güvenlik Konseyi'nde dediklerini eleştiren Mansur, ABD temsilcisinin müttefiklerine kibirli şekilde hakaret ettiğini söyledi. Mansur, Haley'in "İsraillilerden daha fazla İsrailli olduğu" yorumunda bulundu. Filistin halkının, ABD'nin barış planlarını incelemeden reddettiği eleştirilerini hatırlatan gazetecilere Mansur, "ABD'nin teklif edeceği barış planı ile ilgilenmiyoruz, çünkü masada Kudüs yok, mülteciler yok" dedi ve ekledi: "İki devletli çözümden bahsedilmiyor. Öyleyse masada ne kaldı? Bu nedenle işe yaramaz bir planla ilgilenmek istemiyoruz." - NEW YORK