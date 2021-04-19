Filistin: ABD, İsrail'in yasa dışı Yahudi yerleşimlerini genişletme faaliyetlerini dizginlemeli
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Filistin: ABD, İsrail'in yasa dışı Yahudi yerleşimlerini genişletme faaliyetlerini dizginlemeli

Filistin: ABD, İsrail'in yasa dışı Yahudi yerleşimlerini genişletme faaliyetlerini dizginlemeli
Anadolu Ajansı / Hacer Başer - Haberler | Güncel

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, ABD yönetimine İsrail'in yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini genişletme faaliyetlerini önlemek için çaba sarf etme çağrısında bulundu.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, ABD yönetimine İsrail'in yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini genişletme faaliyetlerini önlemek için çaba sarf etme çağrısında bulundu.

Iştiyye, Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler için 12 binden fazla konut inşa etmeyi planladığını söyledi.

Verdiği bilginin kaynağını açıklamayan Iştiyye, işgal altındaki topraklarda yerleşim birimlerinin genişlemesinin, başkenti Doğu Kudüs olan 1967 sınırlarında Filistin devletini kurma yönündeki uluslararası çabaları baltalayacak büyük tehlikeler taşıyan yeni bir adım olduğunu aktardı.

Filistin Başbakanı, ABD yönetiminden İsrail'in Yahudi yerleşim birimlerini genişletme faaliyetlerinin dizginlenmesi için çaba sarf etmesini istedi.

İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve orada namaz kılanlara yönelik saldırılarını da kınayan Iştiyye, yapılanların, Aksa'nın zaman ve mekan olarak bölünmesi için bir hazırlık olduğunu ifade etti.

Iştiyye, Filistin seçimlerinin Doğu Kudüs'te yapılmasına ilişkin de hükümetin uluslararası ortaklarla İsrail engellerini ortadan kaldırmaya yönelik çabalarını sürdüreceğini kaydetti.

Filistin'de 15 yıl aradan sonra 22 Mayıs'ta milletvekilliği seçimleri yapılması kararlaştırılmıştı. Filistin yönetimi, seçimlerin Doğu Kudüs'te de yapılmasına izin vermesi için uluslararası kamuoyuna İsrail'e baskı yapması çağrısında bulunmuştu.

Uluslararası kamuoyundan bu çağrılara şu ana kadar henüz ciddi bir yanıt gelmezken, İsrail'in Filistin seçimlerinin Doğu Kudüs'te de yapılmasına izin verip vermeyeceği henüz bilinmiyor.

Doğu Kudüs ve Batı Şeria yarım asırdır işgal altında

Doğu Kudüs ve Batı Şeria 1967'den bu yana İsrail tarafından işgal altında tutuluyor. İnşa ettiği duvarla bu iki bölgeyi birbirinden ayıran İsrail, Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilerin Doğu Kudüs'e geçişini engelliyor.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te 18, Batı Şeria'da ise yaklaşık 250 yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor.

Uluslararası hukukta, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi, 8 Nisan'da işgal altındaki Doğu Kudüs'ün güneyinde yer alan yasa dışı Har Homa Yahudi yerleşim biriminde 540 yeni konut inşa etme kararını onaylamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Başer

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