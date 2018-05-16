Filistin Dört Ülkeden Temsilcilerini Geri Çekti
Filistin yönetimi, Romanya, Çekya, Macaristan ve Avusturya temsilcilerini geri çekti. Filistin'in temsilci çektiği ülkeler, Kudüs'teki ABD büyükelçiliğinin açılış resepsiyonuna diplomat göndermişti.
Filistin yönetimi, Romanya, Çekya, Macaristan ve Avusturya temsilcilerini geri çekti. Söz konusu ülkeler, Kudüs'teki ABD büyükelçiliğinin açılış resepsiyonuna diplomat göndermişti.
DÖRT ÜLKEDEN TEMSİLCİLERİNİ ÇEKTİ
Filistin yönetimi, Romanya, Çekya, Macaristan ve Avusturya temsilcilerini geri çekti.
Dört ülke, ABD'nin 14 Mayıs tarihinde tüm dünyayı karşısına alarak açtığı Kudüs'teki büyükelçiliğinin resepsiyonuna diplomat göndermişti.