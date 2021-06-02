Filistin, 4 Avrupalı Büyükelçiyi Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı
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Filistin, 4 Avrupalı Büyükelçiyi Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı

Filistin, 4 Avrupalı Büyükelçiyi Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Filistin Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Amal Jadou, İngiltere, Avusturya, Çekya ve Bulgaristan Büyükelçilerini ülkelerinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) ve Dünya Sağlık Örgütü'nde (DSÖ) Filistin davasıyla ilgili kararlara ilişkin son olumsuz oyları üzerine Dışişleri...

Filistin Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Amal Jadou, İngiltere, Avusturya, Çekya ve Bulgaristan Büyükelçilerini ülkelerinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) ve Dünya Sağlık Örgütü'nde (DSÖ) Filistin davasıyla ilgili kararlara ilişkin son olumsuz oyları üzerine Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.

Filistin Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Amal Jadou yaptığı açıklamada, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın talimatı ve Filistin Dışişleri Bakanı Riyad El-Maliki'nin direktifleri üzerine İngiltere, Avusturya, Çekya ve Bulgaristan Büyükelçilerini, ülkelerinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) ve Dünya Sağlık Örgütü'nde (DSÖ) Filistin davasıyla ilgili kararlara ilişkin son olumsuz oyları üzerine Dışişleri Bakanlığı'na toplantıya çağırdı.

Jadou, bu 4 ülkenin büyükelçilerine İsrail'e saldırganlığını ve Filistin halkının haklarını sistematik olarak ihlallerini sürdürmesi adına yeşil ışık yakan oylardan dolayı yaşadığı şoku dile getirdi. Jadou, bu tür olumsuz oyların cezasızlık kültürünü pekiştirdiğini ve İsrail'e, işgalini pekiştirmek ve uluslararası hukuka dayalı insanlığa karşı suç oluşturan ayrım ve zulüm suçlarını sürdürmek için daha iyi bir alan sağladığını ifade etti.

Çağrılan Büyükelçilere, sert protesto mektupları verildiğini ve ülkelerinin Dışişleri Bakanlıkları'ndan BMGK ve DSÖ'deki olumsuz oylarıyla ilgili açıklama talep edildiğini kaydeden Jadou, Almanya Büyükelçisi'nin de Perşembe günü Dışişleri Bakanlığına çağrılacağını belirtti.

(Muhammed Rabah/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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