Filistin 1948 İslami Hareketi'nden Mursi için taziye mesajı

KUDÜS (AA) – Filistin 1948 İslami Hareketi Başkan Yardımcısı Şeyh Kemal El-Hatib, Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için taziye mesajı yayımladı.

Şeyh Hatib, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, Mursi'yi Mısır'ın, Arap ve İslam dünyasının şehidi olarak niteledi.

Başta Mursi'nin ailesi olmak üzere Müslüman Kardeşler Cemaati ile Mısır halkı ve "özgür dünyanın onurlu insanlarına" taziyelerini ileten Şeyh Hatib, "Tüm umudum ve ricam Muhammed Mursi'nin şehadetinin, ABD ve İsrail'in uşağı (Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah) Es-Sisi'ye haddini verecek devrimci bir öfkeye dönüşmesidir." dedi.

Şeyh Hatib, Mursi'nin sabır, sebat ve gerçek vatanperverliğin sembolü olarak kalacağını vurgulayarak, "Seni devrimciler ve gelecek nesiller unutmayacak." ifadelerini kullandı.

Mahkeme salonunda vefat etti

Mısır'da 6 yıl önce askeri darbeyle iktidardan uzaklaştırılan 67 yaşındaki Mursi, dün "casusluk" suçlamasıyla yargılandığı mahkeme salonunda vefat etmişti.

Muhammed Mursi, eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'i istifaya zorlayan 2011 yılındaki halk devriminin ardından 2012'de ülke tarihinde demokratik yollarla göreve gelen ilk Cumhurbaşkanı olmuştu.

Mursi, 3 Temmuz 2013'te dönemin Savunma Bakanı ve ardından Cumhurbaşkanı olan Abdulfettah es-Sisi tarafından gerçekleştirilen askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılmıştı.

Kaynak: AA