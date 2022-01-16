Filistin 1948 İslami Hareketi lideri Şeyh Salah Kovid-19'a yakalandı - Haberler
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Filistin 1948 İslami Hareketi lideri Şeyh Salah Kovid-19'a yakalandı

Filistin 1948 İslami Hareketi lideri Şeyh Salah Kovid-19'a yakalandı
AA / Esat Fırat - Haberler | Güncel

Filistin 1948 İslami Hareketi'nin kuzey kanadının lideri Şeyh Raid Salah, Kovid-19'a yakalandığını duyurdu.

Filistin 1948 İslami Hareketi'nin kuzey kanadının lideri Şeyh Raid Salah, Kovid-19'a yakalandığını duyurdu.

Şeyh Salah, yaptığı yazılı açıklamada, 13 Ocak Perşembe günü İsrail'in güneyindeki Necef Çölü (Negev) bölgesinde İsrail vatandaşı Filistinlilerin düzenlediği gösteriye katıldığını hatırlattı.

Evine döndükten sonra soğuk algınlığı ve yüksek ateş belirtileri hissettiğini belirten Şeyh Salah, yapılan test sonucu Kovid-19 teşhisi konulduğunu aktardı.

Uzun süre İsrail cezaevinde hapis yatan 63 yaşındaki Şeyh Salah, geçen ay serbest bırakılmıştı.

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AA / Esat Fırat - Son Dakika Haberleri
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Filistin 1948 İslami Hareketi'nin kuzey kanadının lideri Şeyh Raid Salah, Kovid-19'a yakalandığını duyurdu.

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