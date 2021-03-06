Filistin 1948 İslami Hareketi lideri Raid Salah ile dayanışma amacıyla gerçekleştirilen konferans başladı

İsrail hapishanesinde tutuklu olan Filistin 1948 İslami Hareketi'nin yasaklı kuzey kanadının lideri Şeyh Raid Salah ile dayanışma amacıyla düzenlenen konferans başladı.

İsrail hapishanesinde tutuklu olan Filistin 1948 İslami Hareketi'nin yasaklı kuzey kanadının lideri Şeyh Raid Salah ile dayanışma amacıyla düzenlenen konferans başladı.

Düşünce ve Stratejik Araştırmalar Forumu ile Kudüs ve Filistin'e Destek İçin Uluslararası Koalisyon'un çağrısı üzerine telekonferans aracılığıyla düzenlenen konferansa Malezya'nın eski Başbakanı Mahathir Muhammed, AK Parti Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay, Kuveytli milletvekili Nasır el-Fedale, Kudüs ve Filistin Eski Müftüsü Şeyh İkrime Sabri gibi dünyanın farklı ülkelerinden önemli şahsiyetler katılıyor.

Düşünce ve Stratejik Araştırmalar Forumu Başkanı Bessam Duvayhi, konferansın açılışında yaptığı konuşmada, Şeyh Salah'ın, İsrail işgaline karşı önemli mücadele veren önemli bir şahsiyet olduğunu söyledi.

Duvayhi, konferansta, Şeyh Salah'ın başta insani, sivil, sosyal çalışma ve Filistin hakları ile İslami ve Hıristiyan kutsallarının savunulması olmak üzere farklı düzeylerdeki başarılı mücadelesini ortaya koymayı ve onu küresel bir sembol olarak benimsemeyi amaçlayan bir belge üretmek için birçok oturum düzenleneceğini kaydetti.

Üç gün sürecek olan konferansın sonunda Şeyh Salah'ın "Küresel İnsani Sembol" ilan edileceği bir belge hazırlanması hedefleniyor.

Raid Salah, 28 ay hapis yatacak

Filistin 1948 İslami Hareketi'nin kuzey kanadının lideri Şeyh Raid Salah, hakkındaki hapis cezasına yapılan itirazın İsrail mahkemesi tarafından reddedilmesi üzerine 16 Ağustos 2020'de 17 aylık fiili hapis cezasını çekmek üzere İsrail makamlarına teslim olmuştu.

İsrail'in kuzeyindeki Hayfa kenti yakınlarındaki Celme Hapishanesi idaresine teslim olan Şeyh Salah'ı yüzlerce seveni uğurlamıştı.

Hayfa Merkezi Mahkemesi, 16 Temmuz 2020'de savunma heyetinin hapis cezasına itirazını reddederek, Salah'ın 28 aylık fiili hapis cezasına 16 Ağustos'ta başlamasına hükmetmişti.

Hayfa Sulh Ceza Mahkemesi, 10 Şubat'ta görülen duruşmada, Salah'ı yaptığı konuşmalar nedeniyle aralarında "terör örgütüne destek" iddiasının da bulunduğu 4 ayrı suçtan 28 ay hapse mahkum etmişti.

İsrail'in güneyindeki Birus's Sebi (Beer Şeva) Bölge Mahkemesi, 3 Mart'ta Şeyh Raid Salah'ın hücre cezasını 6 ay daha uzatmıştı.

Mahkeme, daha önceki 11 aylık tutukluluk sürecini göz önünde bulundurarak Şeyh Salah'ın 28 aylık fiili hapis cezasının 17 ayını cezaevinde geçirmesine ve 25 Mart'ta cezaevine teslim olmasına hükmetmişti.

Ancak Salah'ın avukatı Zabarka, ülkede yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 23 Mart'ta Şeyh Salah'ın hapis cezasının ertelenmesi için başvuruda bulunduklarını ve mahkemenin talebi olumlu karşıladığını duyurmuştu.

Filistin 1948 İslami Hareketi

İsrail ile Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) arasında 1993'te imzalanan Oslo Barış Anlaşması, Filistin 1948 İslami Hareketi içinde bölünmeye yol açtı. Anlaşmayı destekleyenler ile buna karşı çıkanların anlaşmazlıkları nedeniyle Hareket, 1996'da "Kuzey Kanadı" ve "Güney Kanadı" olmak üzere ikiye ayrıldı.

Şeyh Salah, 1996'da yaşanan bu ayrılıktan sonra kuzey kanadın başkanı seçilmişti.

İsrail yönetimi, Filistin 1948 İslami Hareketi'nin kuzey kanadını Kasım 2015'te Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'te işgal karşıtı faaliyetler yürüttüğü gerekçesiyle "terör örgütü" ilan ederek yasaklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Yusuf