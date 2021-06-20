Filistin 1948 İslami Hareketi Başkan Yardımcısı Hatib serbest bırakıldı
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Filistin 1948 İslami Hareketi Başkan Yardımcısı Hatib serbest bırakıldı

Filistin 1948 İslami Hareketi Başkan Yardımcısı Hatib serbest bırakıldı
Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız - Haberler | Güncel

İsrail mahkemesi, Filistin 1948 İslami Hareketi Başkan Yardımcısı Şeyh Kemal el-Hatib'i serbest bırakma kararı aldı.

İsrail mahkemesi, Filistin 1948 İslami Hareketi Başkan Yardımcısı Şeyh Kemal el-Hatib'i serbest bırakma kararı aldı.

İsrail resmi yayın kuruluşu KAN'ın haberine göre, Nasıra bölgesi Merkez Mahkemesi yargıcı, Başsavcılık tarafından sunulan Hatib'in serbest bırakılmasının 48 saat daha ertelenmesi talebini reddetti.

Birtakım şartlarla serbest bırakılan Hatib'in "röportaj yapması, hutbe vermesi ya da topluluğa konuşma yapması, 45 gün boyunca ikamet yeri olan Kefr Kanna beldesine gitmesi ve sosyal medyada paylaşım yapması, 15 kişiden fazla katılımın olduğu meclislerde bulunması"na yasak getirildi.

İsrail Başsavcılığı Hatib'e 1948 İslami Hareketine işaretle "yasaklı örgüte üyelik ve şiddete teşvik" suçlamalarında bulunmuştu.

Aynı zamanda İsrail vatandaşı olan ve Filistinlileri temsil eden Yüksek Arap Takip Komitesi (YATK) bünyesindeki Özgürlükler Komisyonunun başkanlığını da yürüten Şeyh Hatib, 14 Mayıs'ta İsrail'in kuzeyindeki Kefr Kanna beldesindeki evinde gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alındıktan bir gün sonra mahkemeye çıkarılan Hatib'in gözaltı süresi farklı tarihlerde, çeşitli gerekçelerle uzatılmıştı.

Filistin 1948 İslami Hareketi

İsrail ile Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) arasında 1993'te imzalanan Oslo Barış Anlaşması, İsrail vatandaşı Filistinliler tarafından kurulan Filistin 1948 İslami Hareketi içinde bölünmeye yol açtı.

Anlaşmayı destekleyenler ile buna karşı çıkanların anlaşmazlıkları nedeniyle Hareket, 1996'da "Kuzey Kanadı" ve "Güney Kanadı" olmak üzere ikiye ayrıldı.

İsrail cezaevindeki Şeyh Raid Salah 1996'da yaşanan bu ayrılıktan sonra kuzey kanadının başkanı seçilmişti.

İsrail yönetimi, Filistin 1948 İslami Hareketinin kuzey kanadını Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'te işgal karşıtı faaliyetler yürüttüğü gerekçesiyle Kasım 2015'te "terör örgütü" ilan ederek yasaklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız

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