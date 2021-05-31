Filistin 1948 İslami Hareketi Başkan Yardımcısı Şeyh Hatib'in gözaltı süresi yine uzatıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Filistin 1948 İslami Hareketi Başkan Yardımcısı Şeyh Hatib'in gözaltı süresi yine uzatıldı

Filistin 1948 İslami Hareketi Başkan Yardımcısı Şeyh Hatib'in gözaltı süresi yine uzatıldı
Anadolu Ajansı / Esat Fırat - Haberler | Güncel

İsrail mahkemesi, Filistin 1948 İslami Hareketi Başkan Yardımcısı Şeyh Kemal el-Hatib'in gözaltı süresini yeniden uzattı.

İsrail mahkemesi, Filistin 1948 İslami Hareketi Başkan Yardımcısı Şeyh Kemal el-Hatib'in gözaltı süresini yeniden uzattı.

Şeyh Hatib'in avukatı Ömer Hamayse, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 14 Mayıs'ta gözaltına alınan müvekkilinin mahkeme sürecine ilişkin bilgi verdi.

Hamayse, Şeyh Hatib'in ifade özgürlüğü ile ilgili üç ayrı suçla itham edildiğini söyledi.

Nasıra'daki İsrail Sulh Ceza Mahkemesinin Şeyh Hatib'in gözaltı süresini 8 gün daha uzattığını aktaran Hamayse, mahkemenin bugün yapılması gereken duruşmayı da 8 Haziran'a ertelediğini belirtti.

Hamayse, duruşmanın daha erkene alınması talebinde bulunacaklarını kaydetti.

Aynı zamanda İsrail vatandaşı olan ve Filistinlileri temsil eden Yüksek Arap Takip Komitesi (YATK) bünyesindeki Özgürlükler Komisyonunun başkanlığını da yürüten Şeyh Hatib, 14 Mayıs'ta İsrail'in kuzeyindeki Kefr Kanna beldesindeki evinden gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alındıktan bir gün sonra mahkemeye çıkarılan Hatib'in gözaltı süresi 5 gün uzatılmıştı.

Şeyh Hatib'in gözaltı süresi son olarak 24 Mayıs Perşembe günü görülen duruşmada 5 gün daha uzatılmıştı.

Filistin 1948 İslami Hareketi

İsrail ile Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) arasında 1993'te imzalanan Oslo Barış Anlaşması, Filistin 1948 İslami Hareketi içinde bölünmeye yol açtı.

Anlaşmayı destekleyenler ile buna karşı çıkanların anlaşmazlıkları nedeniyle Hareket, 1996'da "Kuzey Kanadı" ve "Güney Kanadı" olmak üzere ikiye ayrıldı.

İsrail cezaevindeki Şeyh Raid Salah da 1996'da yaşanan bu ayrılıktan sonra kuzey kanadının başkanı seçilmişti.

İsrail yönetimi, Filistin 1948 İslami Hareketinin kuzey kanadını Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'te işgal karşıtı faaliyetler yürüttüğü gerekçesiyle Kasım 2015'te "terör örgütü" ilan ederek yasaklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat

AVCILAR'DA OTOMOBİLİNİN SUNROOF'U ÇALINDI; ÇÖZÜMÜ MASA ÖRTÜSÜNDE BULDU
AVCILAR'DA OTOMOBİLİNİN SUNROOF'U ÇALINDI; ÇÖZÜMÜ MASA ÖRTÜSÜNDE BULDU
Son dakika haberleri! İsrail'de Bennett, koalisyon hükümeti kurmak için Netanyahu karşıtı bloğa katılacağını açıkladı
Son dakika haberleri! İsrail'de Bennett, koalisyon hükümeti kurmak için Netanyahu karşıtı bloğa katılacağını açıkladı
Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 28 milyon 825 bin 678 oldu
Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 28 milyon 825 bin 678 oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener İbrahim Aydemir Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Murat Boz Seda Sayan Hülya Avşar Serenay Sarıkaya
Spor Gervinho Ozan Tufan Şenol Güneş Roland Garros Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Filistin 1948 İslami Hareketi Başkan Yardımcısı Şeyh Hatib'in gözaltı süresi yine uzatıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.5.2021 14:44:44. #1.16#

title