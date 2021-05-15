Filistin 1948 İslami Hareketi Başkan Yardımcısı Şeyh Kemal el-Hatib'in gözaltı süresi uzatıldı

İsrail polisince gözaltına alınan, Filistin 1948 İslami Hareketi Kuzey Kanadı Başkan Yardımcısı Şeyh Kemal el-Hatib'in gözaltı süresinin 5 gün daha uzatıldığı belirtildi.

İsrail polisince gözaltına alınan, Filistin 1948 İslami Hareketi Kuzey Kanadı Başkan Yardımcısı Şeyh Kemal el-Hatib'in gözaltı süresinin 5 gün daha uzatıldığı belirtildi.

Aynı zamanda İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Yüksek Arap Takip Komitesi (YATK) bünyesindeki Özgürlükler Komisyonunun başkanlığını da yürüten Şeyh Hatib'in avukatı Ömer Hamayse AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hatib'in dün İsrail'in kuzeyindeki Kefr Kanna beldesinde gözaltına alındıktan sonra bugün mahkemeye çıkarıldığını söyledi.

Hamayse, İsrail polisinin Şeyh Hatibi, "yasaklı örgüt üyeliği, şiddet olaylarına destek ve kışkırtma yapmak" suçlamasıyla gözaltına aldığını hatırlatarak, bugün Hayfa kentindeki İsrail Sulh Mahkemesine çıkarıldığını ve polisin soruşturmayı tamamlamak için mahkemeden gözaltı süresini 10 gün uzatmasını talep ettiğini aktardı.

Mahkemenin polisin gözaltı süresini uzatma talebini 5 güne indirdiğini ifade eden Hamayse, İsrail makamlarının Şeyh Hatib'i baskı ve hapisle susturmaya çalıştığını vurguladı.

Hamayse, Şeyh Hatib'in 20 Mayıs'ta Hayfa'daki İsrail mahkemesinde görülecek duruşmada hakim karşısına çıkacağını söyledi.

Filistin 1948 İslami Hareketi

İsrail ile Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) arasında 1993'te imzalanan Oslo Barış Anlaşması, Filistin 1948 İslami Hareketi içinde bölünmeye yol açtı.

Anlaşmayı destekleyenler ile buna karşı çıkanların anlaşmazlıkları nedeniyle Hareket, 1996'da "Kuzey Kanadı" ve "Güney Kanadı" olmak üzere ikiye ayrıldı.

İsrail cezaevinde hapis yatan Şeyh Raid Salah da 1996'da yaşanan bu ayrılıktan sonra kuzey kanadının başkanı seçilmişti.

İsrail yönetimi, Filistin 1948 İslami Hareketi'nin kuzey kanadını Kasım 2015'te Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'te işgal karşıtı faaliyetler yürüttüğü gerekçesiyle "terör örgütü" ilan ederek yasaklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat