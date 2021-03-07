Filistin 100 bin doz Kovid-19 aşısı almak için Çin ile anlaşma yaptı
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Filistin 100 bin doz Kovid-19 aşısı almak için Çin ile anlaşma yaptı

07.03.2021 14:07 | Son Güncelleme: 07.03.2021 14:10
Filistin 100 bin doz Kovid-19 aşısı almak için Çin ile anlaşma yaptı

Filistin'in Çin Büyükelçisi Feriz Mehdavi, ülkesinin önümüzdeki birkaç gün içinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı 100 bin doz Çin "Sinovac" aşısı almak için Pekin makamlarıyla anlaşma yaptığını duyurdu.

Filistin'in Çin Büyükelçisi Feriz Mehdavi, ülkesinin önümüzdeki birkaç gün içinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı 100 bin doz Çin "Sinovac" aşısı almak için Pekin makamlarıyla anlaşma yaptığını duyurdu.

Büyükelçi Mehdavi, Filistin'in Sesi Radyosu'na yaptığı açıklamada, 100 bin doz Sinovac aşısının işgal ve abluka altındaki Filistin topraklarına ulaştırılmak üzere Çin ile anlaşma imzalandığını duyurdu ancak aşıların varış tarihine ilişkin net bir bilgi vermedi.

Aşıların halihazırda hazırlandığını ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile eşgüdümlü olarak Çin'den İsrail'e hava yoluyla Filistin topraklarına taşınması için gerekli düzenlemelerin yapıldığını belirten Mehdavi, aynı aşıdan daha fazla temin etmek için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye 11 Ocak'ta Sağlık Bakanlığının Kovid-19 aşısını ülkeye getirmek için dört ayrı firma ile sözleşme yaptığını söylemişti.

Filistin Sağlık Bakanlığı şu ana kadar, İsrail'den iki bin Amerikan "Moderna" aşısı ile 10 bin doz Rus "Sputnik V" aşısı dahil olmak üzere toplamda 12 bin doz Kovid-19 aşısı almıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığının aldığına ek olarak, Birleşik Arap Emirlikleri tarafından sağlanan 20 bin doz Rus aşısı da abluka altındaki Gazze Şeridi'ne ulaşmıştı.

Filistin'deki durum

Geçen ay günlük vakaların binin altına düştüğü Filistin'de, özellikle işgal altındaki Batı Şeria'da Kovid-19 salgınındaki endişe verici artış göze çarpıyor.

Batı Şeria'daki durum nedeniyle yaklaşık 5,2 milyon nüfusa sahip Filistin genelinde son günlerde günlük vaka sayısı 1500'ün üzerinde seyrediyor.

Uzmanlar, İngiltere varyantı mutasyonlu virüsün hızla yayılması ve aşı sıkıntısı nedeniyle Filistin'deki vaka sayılarının arttığını belirtiyor.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Filistin'in tüm bölgelerinde toplam Kovid-19 vaka sayısı 220 bin 639'a, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2 bin 335'e yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat

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