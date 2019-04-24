Filipinli Lider Duterte'den Kanada'ya Tehdit: Çöpünüzü Toplayın Yoksa Savaş Açarız

Filipinler ile Kanada arasında devam eden "çöp sorunu" iki ülke arasında diplomatik gerilime sebep oldu. Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, ülkesine kendi çöplerini gönderen Kanada'ya, çöplerini geri almadıkları takdirde savaş ilan edeceğini duyurdu.

Luzon Adası'nda meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin en fazla can aldığı Pampanga bölgesinde katıldığı toplantıda konuşan Duterte, "Bir gemi hazırlanmasını istedim. Kanada, çöplerini ya geri alacak ya da Kanada'ya yelken açarak, çöplerini oraya dökeceğim" dedi. Euronews.com'da Görüntüle