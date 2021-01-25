Filipinli Gargia, Gaziantep'te Müslüman oldu
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Filipinli Gargia, Gaziantep'te Müslüman oldu

25.01.2021 16:35 | Son Güncelleme: 25.01.2021 16:39
Filipinli Gargia, Gaziantep'te Müslüman oldu

Filipinli Chery Ann Tubu Gargia, Gaziantep'in Nizip ilçesinde düzenlenen ihtida merasimiyle Müslüman oldu.

Filipinli Chery Ann Tubu Gargia, Gaziantep'in Nizip ilçesinde düzenlenen ihtida merasimiyle Müslüman oldu.

Nişanlısı İbrahim Halil Özen ile Dubai'de tanışan Filipinli Chery Ann Tubu Gargia (26), uzun süre araştırma yaptıktan sonra Müslüman olmaya karar vererek Özen'den yardım istedi.

Hayat arkadaşının memleketi Gaziantep'in Nizip ilçesine gelen Gargia için müftülükte ihtida merasimi düzenlendi.

İlçe Müftüsü Musa Çiftçi'den İslamiyet'in kuralları hakkında bilgilendirilen Gargia, Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu ve "Nisanur" adını aldı.

Müftü Çiftçi tarafından çifte, ihtida belgesi ile Kur'an-ı Kerim ve peygamberlerin hayatını anlatan kitap hediye edildi.

Daha sonra, Nizip Belediyesine geçen Nisanur ile İbrahim'e, Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı tarafından nikah kıyıldı.

Özen çiftine mutluluklar dileyen Sarı, Filipinli Nisanur'a Kur'an-ı Kerim hediye ederek Müslüman olduğu için teşekkür etti.

İbrahim Halil Özen, törenin ardından yaptığı açıklamada, eşinin kendi isteğiyle İslam dinini seçtiğini, bundan çok mutluluk duyduğunu belirtti.

Filipinli Nisanur da çok mutlu ve heyecanlı olduğunu ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İrfan Aydoğdu

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