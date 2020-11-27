Filipinlerin Covid-19 ile mücadelesine TİKA'dan destek
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Filipinlerin Covid-19 ile mücadelesine TİKA'dan destek

27.11.2020 17:49 | Son Güncelleme: 27.11.2020 17:52
Filipinlerin Covid-19 ile mücadelesine TİKA'dan destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Filipinlerin Covid-19 salgınıyla mücadelesi kapsamında Manila Belediyesine maske ve tıbbi koruyucu elbise üretiminde kullanılmak üzere 50 adet hızlı dikiş makinası ve ekipmanları desteğinde bulundu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Filipinlerin Covid-19 salgınıyla mücadelesi kapsamında Manila Belediyesine maske ve tıbbi koruyucu elbise üretiminde kullanılmak üzere 50 adet hızlı dikiş makinası ve ekipmanları desteğinde bulundu.

50 adet hızlı dikiş makinası ve bunlara ait 5 adet kesme makinası, 5 adet kenar dikiş makinası kumaş makası, terzi pimleri, makine yağları, mezura, L cetvel, kesici bıçaklardan oluşan malzemeler, Manila Büyükelçisi Artemiz Sümer, TİKA Manila Koordinatörü Mustafa Kerimoğlu ve Manila Belediye Başkanı Francısko Moreno Domaggoso'nın katıldığı törenle teslim edildi. Sağlanan destekle günde 200 terzinin 4 vardiya çalıştığı atölyede ilk etapta günlük 25 bin adet, toplamda ise 500 bin yıkanabilir yüz maskesi üretilerek hiçbir geliri olmayan halka dağıtılması hedefleniyor. Sonraki aşamada ise aynı makine ve ekipmanlarla Manila'da bulunan 6 devlet hastanesi için yılda 180 bin adet olmak üzere ayda 15 bin adet tıbbı koruyucu elbise üretilmesi düşünülüyor. - ANKARA

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Filipinlerin Covid-19 ile mücadelesine TİKA'dan destek
Filipinlerin Covid-19 ile mücadelesine TİKA'dan destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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