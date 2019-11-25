Filipinler yönetimi ile BCB Blokchain akıllı kentler kuracak

25.11.2019 17:21 | Son Güncelleme: 25.11.2019 17:21

Singapur merkezli blok zincir şirketi BCB Blockchain ile Filipinler Bilim ve Teknoloji Departmanı'na (DICT) bağlı birim arasında imzalanan anlaşma, blokzincir teknolojisi yoluyla akıllı kentler kurulmasını öngörüyor.

BCB Blockchain firması ayrıca, Filipinler Endüstri, Enerji ve Teknoloji Geliştirme ve Araştırma Konseyi (PCIEETRD) ile bir uzlaşı belgesi de imzaladı. Şirket sözkonusu anlaşma uyarınca, Filipinler'deki kuluçka merkezlerine ve start-up hızlandırıcılarına 300 bin dolarlık yardımda bulundu.

Ortak girişim, akıllı kent projeleri ve uygulamalarına odaklanan yerel start-up girişimlerinin gelişim kaydetmesini kolaylaştırmayı hedefliyor. BCB Blockchain şirketi blokzincir veya akıllı şehir projeleri geliştirerek ayrıca Ar-Ge çalışmaları, promosyon aktiviteleri, yazılım yarışmaları, iş birliği oluşumları ve diğer projelere de uzmanlığıyla katkıda bulunacak. BCB bu amaçla çok sayıda yerel eğitim kurumuyla da ortaklığa gitti.

BCB Blockchain CEO'su Douglas Can: "Filipinler Bilim ve Teknoloji Bakanlığı, üniversitelere ve teknoloji girişimleri için kuluçka merkezlerine kaynak sağlıyor. Biz de bu kurumlara teknik bilgimizi sunarak, akıllı kentlerle ilgili proje veya uygulama geliştirme alanında aralarındaki rekabeti derinleştirmeyi umuyoruz. Atölye çalışmaları, fonlama, malzeme sağlama, etkinlik düzenleme ve teknik destek gibi konularda onlara hem yol gösterecek hem de bu imkanlara ulaşmalarını sağlayacağız" dedi.

Filipinler ile BCB arasındaki işbirliğini yorumlayan yerli kripto para borsası Koineks'in CEO'su Faruk Fatih Özer, gelişmenin büyük bir adım olduğunu düşünüyor. Özer işbirliğini şu sözlerle açıkladı: "Blokzincir en çok kripto paralar ile anılsa da aslında hayatımızın her alanında büyük çaplı dönüşümler başlatacak bir güce sahip, kentleşme de bu alanlardan biri. Blokzincir sayesinde geleceğin akıllı kentlerini tasarlayacak bu çalışmalar, Elon Musk'ın hyperloop projesiyle birlikte bakıldığında, gelecekte nasıl bir dünyada yaşayacağımıza ve kentle olan ilişkilerimizin ne yönde değişeceğine dair ipuçları vermesi bakımından bizi son derece heyecanlandırıyor."

Filipinler Bilgi ve İletişim Teknolojileri Departmanı (DICT) geçtiğimiz yaz aylarında da, ABD merkezli blok zincir firması Monsoon Blockchain Storage ile bir anlaşma imzalamıştı. Monsoon şirketinin blok zincir danışmanı olarak yer aldığı ve bu doğrultuda DICT'e rehberlik edeceğini öngören anlaşma, Filipinler'deki blok zinciri çözümlerine ilişkin fayda-maliyet odaklı ve sosyo-ekonomik nitelikli analizler gibi hizmetleri kapsıyordu.

Kaynak: DHA